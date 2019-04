"Italia laica, Verona libera" aperitivo al circolo Uaar in Via del Canaletto

La Spezia - Aaperitivo offerto dal circolo Uaar della Spezia, organizzato per venerdì 26 aprile, dalle ore 18.00, presso la sede del circolo in via del Canaletto 159, a La Spezia.

"È un’occasione - spiega Uaar in una nota - per fare un breve resoconto della giornata del 30 marzo che ha visto la grande contromanifestazione al famigerato Congresso mondiale delle famiglie, organizzata da Nudm con la compartecipazione di decine di associazioni e migliaia di persone, tra attivisti e no. Anche la Spezia, grazie alle associazioni Uaar , Arci, Nudm, Raot RAOT, “Se non ora quando", ha portato la sua presenza e contributo a questa grande e unica manifestazione ed è stata una bellissima e unica esperienza, che lascerà nel cuore di tutti i partecipanti un ricordo indelebile. Vi aspettiamo per questo brindisi offerto dal circolo Uaar della Spezia e quattro chiacchiere in libertà, pensando agli impegni futuri".