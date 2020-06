"Io un nonno volontario, le mie energie per aiutare le famiglie con bambini"

La Spezia - La "categoria a rischio" ha in mente un'altra forma di contagio per la Fase 3. Quello del volontariato e dello spirito di comunità. E c'è un signore al Quartiere Umbertino che rischia di diventarne portavoce. Si chiama Lorenzo Dalpadullo e a 82 anni ha deciso di aggiornare il suo curriculum. Che adesso alla voce "profilo professionale" ha una dicitura ben precisa: nonno volontario. "Mi candido ad aiutare quelle famiglie che abbiano difficoltà nel periodo post emergenza ad accudire i figli. Ecco le mie referenze: sono un ex militare, onesto, indipendente, fisicamente e mentalmente ancora integro. Ho il tempo e tutte le possibilità di rendermi ancora utile. Non chiedo assolutamente soldi, vorrei solo stabilire un rapporto umano e di fiducia con una famiglia e sentirmi nuovamente utile".



Mosso dagli appelli accorati che ha letto sui giornali nel momento in cui si provano a riattivare i centri estivi, dopo i tre mesi di chiusura che hanno obbligato i genitori ai salti mortali. Non tutti hanno a disposizione il preziosissimo welfare generazionale dei nonni. E d'altra parte ci sono anche nonni che non hanno nipoti da accudire. Perché non farli incontrare? "Ho un figlio che vive a Verona, ed è sempre in giro per lavoro, e una figlia che sta a Mantova - si racconta il signor Dalpadullo -. Sono nativo di Arcola e sono tornato a vivere alla Spezia dopo la pensione con la mia seconda moglie. Poi il destino me l'ha portata via troppo presto".

Ex maresciallo dell'Aeronautica militare, congedato a 45 anni per lavorare nel settore privato. Ha vissuto tra Grecia, Turchia, Germania, Inghilterra e Libia come tecnico motorista. Nel 1985 è tornato nella sua terra, dieci anni dopo è rimasto vedovo. Alla Spezia ha una sorella e due pronipoti ormai grandi. "Soprattutto ho tanto tempo - spiega -. Vivo da solo, sono perfettamente autosufficiente e ancora in gamba. Ma odio la solitudine. Per carità non sono un depresso, non mi fraintenda. Frequento persone della mia generazione, ho una vita comunque attiva. Ma sento che potrei dare di più. Ho fatto il volontario dell'Auser per anni, ma non ce la facevo più ad alzarmi alle 6 e fare la spola con gli ospedali e le cliniche. Però potrei ancora essere d'aiuto per una famiglia".



Una cornice normativa nazionale per questo tipo di servizio, che garantisca alle famiglie la sicurezza di non affidarsi semplicemente ad uno sconosciuto e ai volontari una formazione, non esiste. In alcune regioni una sperimentazione si è già avviata dall'anno scorso. Li hanno chiamati nonni di comunità, chiedono di fare qualcosa di diverso dall'aiutare semplicemente ad attraversare la strada all'uscita da scuola. In Liguria e alla Spezia, dove gli anziani sono una percentuale altissima della popolazione, il potenziale sembra enorme. "Io penso che ci siano tante persone che come me vogliono sentirsi ancora una volta utili - conclude Dalpadullo -. Faccio quest'apertura a titolo personale, ma sono sicuro che molti della mia generazione abbiano questo slancio. Aiutateci ad emergere".