"Invisibili no", pensionati spezzini domani a Roma

La Spezia - Partirà un treno speciale dalla Spezia per la manifestazione nazionale dei pensionati "Invisibili NO! Siamo sedici milioni" indetta da Spi Cgil, Fnp Cisl e Uil Pensionati. I pensionati scendono ancora una volta in piazza perché del tutto inascoltati da questo governo. L'appuntamento è per domani, sabato 16 novembre, a Roma al Circo Massimo. Chiare e semplici le ragioni della mobilitazione e le richieste avanzate dai Sindacati: una legge nazionale sulla non autosufficienza, una vera rivalutazione delle pensioni (e non 40 centesimi in più al mese), la riduzione delle tasse per chi le paga tutte e fino all'ultimo centesimo, l'allargamento della 14esima per aiutare chi è più in difficoltà.

"Non abbiamo chiesto la luna – dicono Spi Cgil, Fnp Cisl e Uil Pensionati - e non abbiamo preteso tutto e subito perché sappiamo in che condizioni versa il Paese. Il 16 novembre sarà una giornata di lotta, ma anche di orgoglio perché sappiamo che abbiamo ragione e sbaglia chi non ci ascolta".