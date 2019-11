"Invece che il concorsone per le Oss si pensi ad una società in house"

La Spezia - Considerato che la situazione pare al quanto delicata, e dopo aver preso visione di verie soluzioni, riteniamo opportuno credere che ci sia ancora una possibilita'.



Non intendiamo fare un'interrogazione o chissa' quale domanda, ma vista la disponibilita e l'apertura al dialogo, dimostrata dall'assessore alla Sanita Sonia viale, una volta verificato anche giuridicamente e attraverso precedenti , certi che esista una forma legale per risolvere q uesto problema.



Premettiamo che qui si parla di una giustizia sociale, la quale non dovrebbe avere bandiere politiche ne di destra ne di sinistra, dovrebbe essere superpartes e per questo ci rivolgiamo alla Regione augurandoci che diventi il piu' bipartisan possibile.



In oltre ci sentiamo di dire che riteniamo nobile e utile la proposta di un concorso Oss regionale ad incremento dell'occupazione e di una migliore sanita.



Non possiamo pero' eludere dal fatto che nella fattispecie, nella provincia di La Spezia presso Asl5 vi sia tuttora in vigore un appalto di questa competenza prestata da una Cooperativa, appalto dove operano attualmente circa 158 unita' e per la maggioranza di anni over 50.



E' a questo punto che pensiamo ad una soluzione che eviti il concorso per questi lavoratori ,per non mettere a rischio nessun posto di lavoro di questi ultimi, partendo dal presupposto che questo non precluderebbe di fare comunque il concorso regionale per il resto delle provincie e Asl, dando cosi la possibilita' lo stesso a chiunque di potervi partecipare. Per questo siamo convinti che l'unica soluzione una volta verificato con minuzia tutte le argomentazioni sia la seguente: creare un azienda ad hoc, seguendo il modello in House Providing, un affidamento di una societa' in House,una nuova entita' a capitale pubblico che si possa prendere in carico questi lavoratori,questo permetterebbe un passaggio diretto degli Oss Coopservice senza concorso.



Movimento per la tutela degli Oss di Coopservice



