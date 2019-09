"Iniziamo dalla tutela locale, salviamo i nostri boschi"

La Spezia - "Chi non salta inquinatore è". Non solo slogan al corteo di "Global strike for Climate" che questa mattina, in occasione del terzo sciopero globale in difesa dell'ambiente, ha richiamato almeno duemila studenti delle scuole di ogni ordine e grado del comune capoluogo. Un altro migliaio di persone era sparpagliato lungo le strade del centro in attesa della marea umana che con forza ha espresso il proprio dissenso contro l'abuso della Terra provocato dall'uomo con la deforestazione e i vari tipi di inquinamento. Non è una novità che il problema del surriscaldamento globale tocchi anche e soprattutto i cuori dei più giovani che hanno colorato le vie del centro con le loro anime piene di speranza. C'è chi, uno in spalla all'altro, usando anche uno skateboard come cartello, con tutta la carica e la freschezza che si hanno solo a quell'età ha ribadito di pretendere un futuro migliore.



Il corteo, il primo di una giornata di mobilitazione che avrà un secondo momento a partire dalle 17,30, è partito da Piazza Saint Bon e ha proseguito con lentezza nel centro storico, lievitando via dopo via fra musica, balli e slogan. Ma è stato Iacopo Lena, studente universitario di Scienze della comunicazione e membro del movimento "Friday for Future" della Spezia, a ricordare con chiarezza perché in tanti oggi si trovavano in piazza. Un movimento nato sull'onda della protesta della studentessa svedese Greta Thunberg e che ha chiamato a raccolta studenti di tutto il mondo a cui si sono affiancati nel corso del tempo movimenti e attivisti. "Se il pianeta è in queste condizioni - ha detto al microfono -, la colpa è solamente dell'uomo. Le immagini della foresta amazzonica che brucia hanno scosso tutti. Queste immagini devono farci riflettere su problemi più gravi: i roghi sono stati provocati del governo Bolsonaro a favore di un'agricoltura ed un allevamento massivi. Ma questo non è certo soltanto un problema brasiliano. Lo sarà, presto, anche in Africa. E noi, nel nostro piccolo, possiamo fare qualcosa: non potremo salvare le foreste in Amazzonia e Siberia ma possiamo fare già qualcosa per i nostri boschi e difenderli dagli incendi. Sono figlio di un vigile del fuoco e ne sento fin troppe di queste cose. Mi raccomando: fate attenzione soprattutto al fuoco nei boschi, perché sul lungo termine questa distruzione favorisce il surriscaldamento globale".