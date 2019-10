"Infiltrazioni, palestra inagibile, cornicioni rotti: la scuola del Favaro è in condizioni difficili"

La Spezia - "C'è un tetto da rifare per colpa delle infiltrazioni, ci sono cornicioni rotti e pericolanti, la palestra inagibile e diversi alberi recentati perché pericolosi. Sono i genitori i primi ad essersene preoccupati e per questo porteremo i loro reclami in consiglio comunale". Nel consiglio comunale in programma lunedì prossimo, i consiglieri di minoranza Guido Melley e Roberto Centi chiederanno conto all'assessore Luca Piaggi, che è competente in materia, per capire se l'Isa8 primaria del Favaro, situata in via Ticino, sarà destinaria di interventi atti a mitigare e risolvere le problematiche di cui sopra: "Ogni anno la giunta stanzia fondi per la manutenzione e la messa in sicurezza dei plessi sulla base di un piano pluriennale di intervento che ha riguardato le amministrazioni che si sono succedute" - spiegano. Ma non è soltanto l'edificio anni '80 del Favaro, che accoglie gli alunni dei quartieri del Favaro, Montepertico, Felettino, Buonviaggio e Valeriano a preoccupare: "Altri genitori che portano i figli alla scuola comunale di Bragarina, in Via della Pianta, hanno più volte segnalato che il plesso è da tempo privo dell'intonaco e versa in condizioni certamente non ottimali. Qual'è il cronoprogramma dei lavori e lo stato delle procedure in corso?"