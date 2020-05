"Infermieri 'eroi', ma in Asl 5 ferie bloccate"

La Spezia - “Blocco delle ferie per il personale sanitario Asl5”. Questo il grande tema di dibattito delle ultime ore. Una vicenda che ha visto intervenire con perentorietà diverse voci. Tra queste l'Opi, Ordine delle professioni infermieristiche della Spezia, che rileva come “allo scoppio dell'emergenza il blocco delle ferie e dei permessi, disposto da ALiSa il 9 marzo, è parso atto assolutamente indispensabile e obbligatorio, e tutti si sono adeguati; ci sono stati anche infermieri che, in quel momento in ferie, sono spontaneamente rientrati al lavoro (e meriterebbero certamente un riconoscimento, per un gesto di grande serietà). Oggi sono note le dichiarazioni della dottoressa Stefania Artioli di ieri, ma anche i dati statistici forniti dalla stessa Regione Liguria, la tendenza è ormai una certezza: calano i ricoveri, calano gli accessi alle terapie intensive; non si deve in alcun modo abbassare la guardia ma, dove è possibile, appare necessario 'tirare il fiato'. Siamo a conoscenza, e questo è soltanto un esempio, di alcuni dipendenti che nelle lunghe giornate dell'emergenza hanno effettuato molte ore di straordinario, alcuni non godono di un giorno di ferie dalla fine del 2019; e mentre - a quanto ci dicono nostri iscritti- in ASL 4 i 'congedi ordinari' proseguono senza difficoltà, crediamo che in questi giorni di 'relativa calma' sarebbe molto utile aiutare i sanitari con un breve periodo di recupero psicofisico, ove questo è permesso dalle condizioni operative, che vedono un calo negli accessi alle degenze".



“Dallo scoppio dell'emergenza - proseguono dall'Ordine - abbiamo avuto la costruzione di nuove degenze estemporanee, che non si sono create da sole: sono state disposte dalla 'cabina di regia' ma realizzate con lo sforzo e l'impegno di tante persone che hanno accettato di lavorare in ambienti sconosciuti, o di tornare dove avevano lavorato anni prima, per permettere la migliore gestione della crisi. Questi professionisti non hanno bisogno di essere chiamati eroi, ma di essere riconosciuti come quelli che hanno svolto un enorme lavoro nell'emergenza, come di fatto è. Decisioni all'apparenza poco comprensibili, come quella del blocco delle ferie, portano ad un inevitabile aumento dello stress di chi invece ha bisogno di lavorare con grande serenità. Dal sindacato Nursind, il segretario spezzino Assunta Chiocca segnala che “nota dolente in Asl5 è la persistente carenza di personale sanitario che obbliga quello rimasto a lavorare senza poter mai riposare. Certamente gli infermieri popolano le corsie ma solo perché obbligati dall’azienda a non poter usufruire dei congedi per riposare. Si legge infatti in una nota della Asl 5 che la fruizione delle ferie per il personale è sospesa in attesa di approfondimenti nel merito. Nessuna deroga o comportamento di miglior favore, da parte dell’amministrazione spezzina rispetto al Dpcm ancora in vigore, che blocca i congedi fino a fine luglio, e nemmeno alcuna previsione sulle ferie estive che, se negate, creerebbero un grave vulnus ad un diritto costituzionalmente garantito: insomma, gli eroi, che la stessa azienda in una nota della settimana prima, aveva ringraziato per aver garantito la presenza nel fronteggiare l’emergenza, in realtà sono molto lontani dagli occhi e dal cuore della direzione spezzina e della Regione”. Chiocca denuncia “nessuna strategia sulle assunzioni nemmeno in fase 2 avviata” nonché che “gli infermieri sono a lavoro, ma dopo la chiusura dei reparti Covid, oltre a non meritare il riposo dovuto, non ottengono nemmeno alcun rispetto per le loro competenze, infatti vengono continuamente spostati a supporto di altri reparti, sguarniti, in quanto i loro colleghi sono in malattia contagiati da coronavirus”. E conclude: “gli infermieri, professionisti e non eroi, oggi non tollerano più un comportamento del genere. Vogliono i fatti: un riscontro economico e la fruizione di legittimi riposi”.



"Quale motivazione dietro la scelta del blocco delle ferie – si domanda il consigliere regionale juri Michelucci, capogruppo di Italia viva -? Pare che in nessun altra Asl sia arrivato un ordine simile. Forse la situazione è ancora emergenziale nonostante i proclami ottimistici del governo regionale? O forse la situazione del personale è talmente critica da non consentire neppure le ferie? In entrambi i casi di chi sono le responsabilità? Sono anni che denunciamo le inadempienze e le criticità in materia di personale. Ma non è giusto che oggi a pagarla siano coloro che hanno consentito con il loro sacrificio di tenere in equilibrio un intero sistema. Asl e Regione diano risposte organizzative in grado di assicurare turnazioni e riposo a medici e infermieri. È inutile definirli eroi se poi non si consente loro di esercitare diritti legittimi". Dalla federazione ligure del Partito comunista italiano osservano che “il periodo di emergenza probabilmente non è ancora del tutto scongiurato come vorrebbe far intendere qualche superficiale dichiarazione pubblica di chi è al governo di alcune regioni ma la sospensione delle ferie estive riguardante il personale sanitario indetto dalle Asl liguri, in linea con quanto indicato al punto r dell’articolo 1 del Decreto Ministeriale dal Presidente Conte del 26 Aprile scorso, è assolutamente inaccettabile ed è l’ennesima evidenza di una totale disorganizzazione e di una carenza di personale che da tempo denunciamo. Nell’auspicare un dietrofront del Governo e, di conseguenza, delle ASL liguri che preveda nuove assunzioni (non appalti temporanei a cooperative esterne a condizioni ridicole) in grado di sopperire alle evidenti mancanze che le caratterizzano, nel rispetto dei lavoratori che ne fanno parte, confidiamo in una seria presa di posizione da parte dei Sindacati di riferimento che intervengano su un mancato diritto alle ferie come sancito dalla nostra Costituzione”.