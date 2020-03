"Infermieri dell'area di emergenza senza mensa, per loro un cestino"

La Spezia - "Salta il diritto alla mensa per gli infermieri dell’Asl 5 impegnati nell’area emergenza. Ecco l’ennesimo regalo dell’azienda spezzina nei confronti degli infermieri operanti nelle aree di emergenza: niente mensa, il pasto caldo ve lo mangiate a casa". Questa la denuncia del sindacato Nursind, che rappresenta una parte degli infermieri spezzini, in queste settimane impegnati, come i colleghi di tutta Italia e di tutto il mondo, nel contrastare la diffusione e gli effetti del Covid-19.



"Laddove le strategie aziendali dovrebbero indirizzarsi in primis verso la salvaguardia dei professionisti sanitari impegnati nello stato di attuale emergenza, agli infermieri della Asl 5 operanti nelle aree di emergenza, che lavorano sotto organico per cattiva gestione del personale con dispositivi di sicurezza contati, che non hanno diritto ai tamponi fin quando non presentano sintomi influenzali, che in deroga a contratto e leggi, non hanno più limiti di orario di lavoro, che saltano i riposi e non hanno più diritto alle ferie, a loro la Asl 5 nega l’accesso alla mensa e prevede come surrogato al pasto questo menù: cestino composto da un panino al formaggio, una focaccia al prosciutto, un frutto, un budino e una bottiglietta d’acqua. E’ questo - afferma Assunta Chiocca, segretario territoriale del sindacato - il rancio razionato in tempo di guerra al coronavirus. Ci raccomandiamo: non un pasto caldo e uno stacco, e che la bottiglietta d’acqua non sia più di una, altrimenti si rischia di aver bisogno di andare in bagno, un lusso che chi è vestito con tuta e maschere non può permettersi perché i presidi sono limitati e non si possono sprecare. Perché non ci sono docce per lavarsi, come accade nell’ospedale di Sarzana, perché nel cambiarsi si perde tempo prezioso che, a chi lavora 12 ore consecutivamente non si deve concedere, come se poi il panino si potesse mangiare con la tuta e i guanti in piedi davanti al paziente".



"Oggi ci troviamo in una situazione di emergenza e, bene o male, ci troviamo a confrontarci con quanto previsto dal contratto di lavoro - contratto che Nursind anche per questo non ha firmato - dove “si ritiene non estensibile il beneficio della fruizione della mensa al personale turnista”, dove le parti, L’Aran per conto delle regioni e sindacati firmatari (Cgil, Cisl, Uil, Fials, Nursing Up e Fsi), hanno voluto concedere i 30 minuti di pausa anche per la consumazione del pasto solo al personale con orario “spezzato” superiore alle 6 ore e dove non è normata l’indennità turno per chi fa turni di 12 ore a copertura delle 24 ore.

Non si capisce perché l’implementazione della turnistica a 12 ore finalizzata ad incrementare la funzionalità delle prestazioni e l’ottimizzazione delle risorse assegnate, debba diventare motivo di tale discriminazione, ancor di più nell’attuale stato di emergenza: un comportamento, da parte dell’azienda, di non di salvaguardia e rafforzamento della salute e motivazione dei professionisti sanitari che oggi sono il motore della macchina del nostro sistema sanitario. Gli altri sindacati ci dicono che i lavoratori sono tutti uguali. Forse qualcuno non si è reso ancora conto che quello che Nursind dice da anni si mostra oggi più che mai con una chiarezza lampante. I lavori non sono tutti uguali. I rischi e le responsabilità non sono uguali. I carichi di lavoro non sono uguali. Le leggi non stabiliscono uguali diritti. Il nostro non potrà mai essere un lavoro agile, uno smart working. Noi facciamo il lavoro sporco, Noi siamo in corsia 24 ore su 24 a salvare vite umane, a meno di un metro di distanza, a diretto contatto con malati e malattie. Per quanto ancora si può continuare a penalizzarci? Per quanto ancora si può pensare che possiamo resistere?", conclude Chiocca.