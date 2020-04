"In questo momento chi ha familiari autosufficienti potrebbe fare a meno dell'assistenza domiciliare"

La Spezia - “Adeguare il lavoro degli operatori domiciliari è ormai una esigenza non più rinviabile”. Lo affermano Massimo Bagaglia della UILFPL e Roberto Palomba della FPCGIL.

“Ogni giorno ci arrivano testimonianze da parte di lavoratori delle Cooperative Sociali che continuano i loro servizi a domicilio comunque, sebbene senza dispositivi di protezione individuale adeguati e protocolli specifici – proseguono i due sindacalisti -. Ma c’è di più continuano, abbiamo anche segnalazioni di colleghi venuti a contatto con paziente COVID 19 verosimilmente positivo, che si sono sentiti dire che una giornata di riposo a casa senza sintomi poteva bastare per essere reintegrati in servizio, mentre a tutti i familiari dello stesso, successivamente deceduto, veniva attuata la giusta quarantena e conseguente disinfezione del caseggiato di residenza. Nell’assistenza a domicilio spesso ci si trova in situazioni dove non sono rispettate le condizioni di igiene sanitaria minime: appartamenti sporchi, compresenza di assistiti nella stessa stanza dove l’assistente domiciliare seppur provvista di mascherina si trova in una forte situazione di disagio, vuoi da un lato per le problematiche dell’assistito vuoi perché in molti casi gli assistiti hanno comunque all’interno dell’abitazione la compresenza dei familiari i quali dovrebbero tenere un comportamento più rispettoso delle norme di prevenzione per il diffondersi del contagio”.



“Una discriminazione senza appello – continuano -, che ci spinge ad esigere una maggiore tutela per tutti questi lavoratori e per le loro famiglie, come del resto per tutta la cittadinanza. Pensare ad un operatore sanitario che in questa fase emergenziale di alto contagio, continui a recarsi in domicili in presenza di utenti che in questa fase potrebbero anche farne a meno in quanto conviventi con familiari autosufficienti, non è solo una attenzione ma un dovere da parte della Cooperativa , dell’ASL, e della committenza, tutte responsabili a vario titolo della salute dei propri dipendenti. Nessuno deve essere lasciato da solo, e per questo chiediamo che venga fatto il massimo sforzo proprio verso le persone più fragili che necessitano di un improcrastinabile aiuto domiciliare, tutelando, proprio per loro, il personale che con professionalità ogni giorno è al loro fianco. Decimarlo, cosa che ad oggi non è certo inverosimile, spazzerebbe via questo servizio fondamentale per alcuni, e rinunciabile per altri in questa emergenza. Tutelare un sanitario vuol dire tutelare i nostri cari, tutelare noi stessi; per questo vanno pretese attenzioni piu rigide”.



