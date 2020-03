"In mezzo a tanti problemi Oceanogate ha garantito la sicurezza dei suoi lavoratori"

La Spezia - Mascherine e gel lavamani per chi è rimasto a lavorare. Un'attenzione particolare nei confronti dei dipendenti, un'azione che non è passata inosservata anche alla Rsa Fi- Cisl che racconta tutta la vicenda. Oceanogate è un'azienda che si occupa di traffico merci su ferro e rientra del gruppo contship e ha una sede legale a Melzo e un'altra sede operativa alla Spezia.

“In questa fase di emergenza nazionale siamo rientrati, fortunatamente, nel bacino di aziende che devono rimanere aperte garantendo il servizio primario nella catena logistica nazionale - a scriverlo è Fabio Tartaglia rappresentante Rsa Fi-Cisl -. Lavorare in questo periodo però, comporta delle esigenze di sicurezza ancora più restrittive rispetto alla normalità”.

“Oceanogate dopo un dibattito acceso, ma sopratutto costruttivo con le proprie Rsa aziendali e il suo Rsl si è mossa fin da subito per limitare la diffusione del contagio e rimanere competitiva sul mercato – prosegue la nota di Tartaglia -. Oceanogate tutta, rappresentata dal proprio Direttore generale Pellegrino Verruso ha da sempre espresso la volontà di rispettare i decreti governativi e il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”. Per questo, ha cercato di rifornirsi continuamente di DPI da mettere al servizio dei propri dipendenti. Pochi giorni fa per esempio, è arrivato un kit personale di 10 mascherine, 1 paio di occhiali protettivi e 2 flaconcini di gel igienizzante per mani. Dovrebbe bastare al personale di macchina per un periodo di 15 giorni e nel frattempo l’azienda si preoccuperà di fornire altro materiale”.

“Non solo - prosegue la nota - , un altro grandissimo traguardo raggiunto è la pulizia e l'igienizzazione degli ambienti di lavoro come uffici e spazi comuni svolta in maniera quotidiana, ma anche e sopratutto è riuscita ad organizzare un programma che prevede le operazioni di lavaggio, pulizia e igienizzazione dei propri locomotori a fine di ogni servizio. In più, anche la sanificazione settimanale delle stesse prevista per ogni sabato o domenica”.

“Per noi è importante sottolineare la fortuna di avere comunque un direttore che non fa muro e collabora e ascolta i suoi dipendenti - prosegue la nota - ( di questi tempi è oro ), rappresentati dagli Rsa a cui va il nostro ringraziamento. ( se vuoi ti scrivo i nomi dei rappresentanti e se ti serve una dichiarazione posso fornirtela io). In secondo luogo far emergere il grandissimo lavoro che sta facendo Oceanogate ( azienda che lavora sul nostro territorio ) in ambito di prevenzione e sicurezza del lavoro, rispetto ad altre aziende anche molto più grandi”.

“Oceanogate - si legge nella nota - ha appena 8 anni di vita e ha fatto passi da gigante grazie al suo direttore generale e grazie a tutti i suoi dipendenti che lavorano quotidianamente nella stessa direzione, chiaramente ogni tanto c'è qualche screzio, ma chi non ne ha”.

Al termine della vicenda il rappresentanti sindacali hanno scritto anche una lettera di ringraziamento. “Rsa e Rls vogliono ringraziare l'azienda per la fattiva collaborazione nell'adottare le misure più idonee al contenimento del virus Covid-19 e garantire la sicurezza dei lavoratori in questo periodo di emergenza sanitaria - si legge in una nota dei rappresentanti sindacali -. Dopo un primo confronto acceso, ma del tutto costruttivo, riconoscono che le misure ad oggi adottate portano l'impresa ferroviaria Oceanogate al più alto standard di sicurezza adottato in ambito ferroviario. Ci dimostriamo soddisfatti e grati per le misure adottate”.