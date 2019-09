"In doppia fila all'uscita da scuola, un assedio"

La Spezia - Il video è dello scorso anno scolastico, ma chi l'ha girato vede la stessa scena sotto le proprie finestre praticamente ogni giorno da diversi anni. Almeno ogni giorno in cui c'è scuola al complesso Cardarelli-Casini di Montepertico. All'ora di uscita, attorno alle 13, l'arrivo in massa dei genitori che vengono a prendere i figli, con relativa sosta in doppia fila, occupa la parte bassa di Via Montepertico. Una nassa in cui rimangono intrappolati decine di automobilisti, anche chi vorrebbe solo transitare per riversarsi in Via Fontevivo. Un concerto di clacson che lunedì prossimo, con l'inizio del nuovo anno scolastico, ricomincerà.

Per questo Luca Andreani ha scritto anche alla Polizia locale. "In previsione del nuovo anno scolastico invio un anteprima dell'ennesima situazione insopportabile che i genitori degli alunni della scuole superiori creeranno nelle ore di uscita degli istituti - scriva esasperato a Città della Spezia - intralciando e bloccando il traffico. Lascio a voi ogni commento. Per me la soluzione primaria al problema potrebbe essere quella di ripristinare il senso di circolazione nella strada che dalla chiesetta di San Luca porta in Via Fontevivo. Grazie dell'attenzione".