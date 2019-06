"In cammino nei parchi" porta a Pignone sulla Via del Vino

La Spezia - Cai e Federparchi indicano per domenica 9 giugno 2019 lo svolgimento della 7^ edizione di “In cammino nei Parchi” e della 19^ Giornata Nazionale dei Sentieri. L’appuntamento annuale è fissato nella seconda domenica di giugno, per confidare nelle migliori situazioni meteo in quota. La Commissione Centrale Tutela Ambiente Montano del Cai, che coordina le iniziative, invita a camminare in libertà per scoprire paesaggi e meraviglie di montagne e Parchi d’Italia, incontrandosi sui sentieri. Lo slogan di riferimento è Sentieri per conoscere: si attiva così un circuito virtuoso con camminare per conoscere, conoscere per amare, amare per tutelare. Il riferimento per il 2019 è la realtà del Sentiero Italia CAI, che ci racconta di territori e popolazioni. Il Cai ricorda e potenzia la straordinaria esperienza del 1995, che percorse integralmente gli oltre 6.000 km di tracciato escursionistico che da S. Teresa Gallura in Sardegna, attraversa la Sicilia, l’Appennino e le Alpi per terminare a Trieste. Il Sentiero Italia CAI interessa gran parte dei Parchi Nazionali, tanti Regionali e locali con i quali il Cai ha sottoscritto intese. Il 9 giugno 2019 ogni Sezione, Associazione, Area Protetta, Ente aderente proporrà iniziative che avranno per tema l’escursionismo: dall’auspicata uscita per la manutenzione o intervento di segnaletica all’inaugurazione di un sentiero ripristinato, da una mostra a un corso di sentieristica. La segnaletica del Cai, con bandierine segnavia, frecce direzionali e tabelloni informativi, è garanzia di continuità e sicurezza ed è stata adottata dal sistema delle Aree protette, capitanato da Federparchi. Sentiero Italia CAI, territori e Parchi, dunque, si incontrano per far conoscere paesi – tra i borghi più belli d’Italia – vallate, accoglienti rifugi, zone pedemontane e montane. Con il Cai il tempo è dedicato con tranquillità all’escursionismo e agli spazi recuperati per la meraviglia e lo stupore. Le soste, con i paesaggi che si susseguono, sono un costante guardarsi attorno e guardarsi dentro. Natura e Cultura li ritroviamo nello zaino, compagni di escursione insieme a prodotti enogastronomici di qualità. In ogni escursione siamo accolti e accompagnati sempre con simpatia e cordialità. L’ambiente ci è amico e noi lo sentiamo tale. Rispetto e tutela dell’ambiente ci accompagnano in questa esperienza viva e gioiosa che conserva la genuinità della pratica più antica del mondo: camminare. La Sezione CAI La Spezia , per Domenica 9 giugno 2019 , propone un'escursione che si svolgerà nel territorio del Parco di Montemarcello Vara-Magra, prendendo in considerazione le Vie del Vino, dal punto di vista naturale e culturale. Ritrovo ore 8,30 in Piazza a Pignone. La coltivazione della vite da Pignone alla Cantina Sassarini. Il percorso si sviluppa dal sentiero 558 che raggiungerà il Termine, m. 543. Poi si scenderà alla Cantina Sassarini, situata in località Puin, dove sarà possibile degustare i vini tipici (degustazione su prenotazione: costo euro 10) Il percorso attraversa un territorio ricco di scorci interessanti, dove si potrà osservare la fioritura che offre la macchia mediterranea. Per info Pietro (3287365774) e Laila (3487478928)



Sempre la Sezione CAI La Spezia , con l'Alpinismo Giovanile , organizza la salita alla vetta del Monte Marmagna m. 1852 nel territorio del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, con partenza da Lagdei e passaggio dal Rifugio Mariotti presso il lago Santo Parmense. Per info Nicola 3386918668