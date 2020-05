"In Asl 5 docce inagibili e biancheria non ritirata per il personale sanitario"

La Spezia - "Sembra sia tornato tutto come prima: quelli che fino a ieri erano i nostri eri ora non lo sono più, anzi sono tornati ad essere i bistrattati di sempre". Il riferimento è agli infermieri, agli Oss e ai tecnici della Asl 5 e a intervenire in loro soccorso sono Massimo Bagaglia della Uil Fpl, Alessandra Guazzetti della Cgil Fp, Salvatore Currenti della Cisl Fp e Luciana Tartarelli della Fials.

Per settimane i social network sono stati costellati di messaggi di sostegno per il personale sanitario composto da medici, Oss e infermieri. I disegni dei bambini hanno colorato le giornate in cui i posti letto in Terapia intensiva si riempivano come sotto un bombardamento, e i protagonisti erano sempre loro. All'ingresso del Pronto soccorso del Sant'Andrea, in Via Asso, uno striscione recitava: "Siete il nostro scudo in questa guerra". Poi le immagini dei volti tumefatti per aver indossato le maschere protettive per interminabili turni di lavoro hanno lasciato il posto ai video in cui il personale si faceva forza con la speranza e l'allegria: si intravedeva uno spiraglio di luce in fondo al tunnel, la sconfitta del virus sembrava possibile. Ora che questa possibilità è descritta anche dai numeri tutto questo sembra lontano secoli.



"Abbiamo segnalato da circa un mese con tanto di fotografie, attraverso la struttura competente, il vergognoso stato degli spogliatoi del personale sanitario: senza una doccia funzionante in modo adeguato, con acqua fredda (aspetto importante più che mai in questo momento) e con la biancheria non ritirata da giorni in barba all’allontanamento più veloce possibile di eventuali agenti contaminanti. Sembra che questa Asl si ricordi del suo personale solo quando gli fa comodo - attaccano i segretari delle sigle di categoria -. Non si ha mai una risposta positiva che possa favorire la vita professionale a questi lavoratori. Ora scompare anche la “concessione”, tanto utile al personale sanitario, per sfruttare gratuitamente il parcheggio antistante il Sant’Andrea, e questo è un altro capitolo. Pure di questo ci dispiaciamo anche perché favorire un accesso veloce all’ospedale senza dover parcheggiare in giro per la città era senz’altro gradito e utile per i lavoratori". I sindacati denunciano non solo la rimozione di un diritto guadagnato sul campo, ma anche le multe che sono state elevate ai danni di qualche operatore sanitario ignaro del cambiamento delle norme in vigore.



"Queste attenzioni sono finite con quello che alcuni definiscono il ritorno alla normalità, ma l’emergenza a detta dei lavoratori è tutta da venire. E sono proprio loro che quotidianamente da tre mesi a sta parte combattono un nemico invisibile di cui certo non si sono dimenticati, e per questo sarebbe giusto non dimenticarsi così presto di loro. Attendiamo pertanto un riscontro che sarebbe già dovuto essere attuato", concludono amareggiati Bagaglia, Guazzetti, Currenti e Tartarelli.