"Impossibile mantenere le distanze di legge sugli autobus che vanno ai cantieri navali"

La Spezia - "Avrei piacere di sentirmi spiegare da qualcuno, da qualche autorità, il motivo per cui sugli autobus non viene chiesto di applicare le regole che in questi giorni vengono raccomandate e messe in pratica in tutti i luoghi pubblici. Infatti, specie sulle linee per i cantieri navali, gli autobus viaggiano stracolmi, con le persone pressate una contro l'altra". E ancora: "Vi scrivo per denunciare una situazione grave per quel che concerne il trasporto dei lavoratori verso i cantieri navali Sanlorenzo e Muggiano. Nonostante l'Atc abbia aumentato le corse rimangono pericolose le condizioni in cui vengono trasportati gli operai in quanto non vi è il rispetto delle distanze di sicurezza. Pertanto sarebbe meglio chiedere la chiusura dei cantieri con intervento straordinario di cassa integrazione per le giornate lavorative perse".



A scrivere alla redazione di CDS sono un autista e un utente delle linee di trasporto pubblico locale cittadino, contrariati per i quotidiani ammassamenti di persone ai quali si assiste in orario di ingresso e uscita dai cantieri da parte di decine e decine di lavoratori delle aziende esterne.

Una situazione che i sindacati hanno segnalato da tempo all'azienda e che in questi giorni di coronavirus diventa un tema ancora più pressante.

"In questi giorni l'azienda - spiegano Alessandro Negro di Filt Cgil, Marco Moretti di Fit Cisl, Giuseppe Ponzanelli di Uiltrasporti, Luca Simoni di Cobas, Paolo Carrodano di Ugl e Stefano Viani di Faisa Cisal - ha messo in pratica diverse misure per il contenimento del contagio, anche su nostra sollecitazione. E' paradossale quindi che si tollerino gli assembramenti di utenti nelle corse che servono la zona di San Bartolomeo e Muggiano". Atc esercizio, infatti, ha esaudito le richieste delle sigle piazzando delle catenelle che dividono l'autista dai passeggeri, istituendo la salita solamente dalla porta posteriore, sospendendo la vendita di biglietti a bordo, fornendo di mascherine i verificatori e di disinfettante gli autisti e infine dividendo in maniera netta il personale di Via Leopardi da quello di Via Lunigiana, onde evitare che in caso di dipendenti positivi si crei un blocco totale dell'azienda. Ma al mattino e all'uscita dal lavoro sugli autobus i passeggeri sono uno attaccato all'altro...

"L'azienda, la Provincia o Fincantieri - proseguono i sindacalisti - devono porre fine a questa situazione. Dovrebbero essere istituite delle corse dedicate al personale, ripristinando una sorta di "casa-lavoro", oppure dovrebbe essere previsto che in quelle fasi della giornata arrivino sul posto più mezzi, così da poter diluire i passeggeri e consentire di mantenere la distanza richiesta dal decreto del governo. Bisogna reperire delle risorse, ma il personale e le vetture per effettuare il servizio ci sono (il servizio scolastico è fermo) e noi abbiamo a cuore la salute dei lavoratori e dei viaggiatori. Così la situazione non può andare avanti: se non cambierà qualcosa al più presto siamo pronti a presentare un esposto al prefetto".