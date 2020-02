"Impossibile conferire i rifiuti alla Piramide: contenitori stracolmi"

La Spezia - "Sono andato alla Piramide di Fabiano Basso con l'auto carica di sacchetti di imballaggi di plastica e di materiale ingombrante per scaricarli ma mi è stato gentilmente impedito dal personale presente perché i contenitori erano stracolmi di materiale. Purtroppo questi episodi si sono già ripetuti nel passato per i ritardi d'intervento delle ditte incaricate di svuotare i cassoni". Lo racconta alla redazione di CDS un lettore, Fabrizio Ranaldi, che l'altro ieri ha dovuto rinunciare al suo proposito di conferire i rifiuti all'isola ecologica del Ponente cittadino.



"Faccio notare - prosegue il lettore - che sino ad un paio d'anni fa alla Piramide era presente un efficace compattatore della plastica che è stato trasferito in un altro centro di raccolta di un piccolo comune della provincia ma sostituito, qui a Spezia, con un paio di contenitori di dimensioni ridicole che si riempiono in breve tempo per l'alta partecipazione alla raccolta dei cittadini spezzini (per fortuna). Sarebbe auspicabile, prima che si stufino di essere spesso respinti e che decidano di non recarsi più alla Piramide, che l'amministrazione fosse più attenta nel controllare il regolare intervento delle ditte", conclude il cittadino.