"Il nuovo ospedale va costruito interamente con soldi pubblici"

La Spezia - "Un’interlocuzione cordiale ed attenta". Così il 'Manifesto per la sanità locale', realtà che riunisce più associazioni e comitati locali, definisce l'incontro di ieri tra i rappresentanti del 'Manifesto' e il nuovo direttore generale dell’Aal 5, dr. Paolo Cavagnaro. "Abbiamo messo sul tavolo le questioni che, da tempo, affliggono i nostri servizi sanitari - spiegano gli attivisti -. Il personale insufficiente rispetto ad altre asl liguri e demotivato da una scarsa attenzione dedicata dalla precedente dirigenza; la questione del nuovo Felettino che necessita di una costruzione rapida ma interamente con soldi pubblici rinnovando gli accordi di programma con il Ministero della Salute e rifiutando l’applicazione della legge Balduzzi che ci priverebbe di reparti strategici (come la pneumologia o gli infettivi); i posti letto inferiori agli standard, la cui insufficienza – insieme alle carenze del personale – incrementa, tra l’altro, il fenomeno delle fughe presso altre regioni; l’assistenza territoriale che abbisogna di una robusta riorganizzazione a partire da una maggior attenzione ai medici del territorio, fino alla progettazione di case della salute dove i cittadini possano rivolgersi per avere anche esami di primo livello ed evitare di intasare gli ospedali; la pessima gestione dell’emergenza Covid da parte della precedente dirigenza".



"Abbiamo notato una particolare attenzione del direttore generale ai temi segnalati e una prima già importante conoscenza della realtà spezzina, oltre che l’annunciata adozione di atti urgenti soprattutto sul problema della carenza del personale. La nostra richiesta conclusiva è stata una maggiore interlocuzione, sulla quale il direttore generale ha manifestato disponibilità. Dato il clima instauratosi, siamo convinti che alle parole seguiranno i fatti, ma saremo anche altrettanto attenti a che le buone intenzioni non rimangano solo sulla carta", concludono dal 'Manifesto'.