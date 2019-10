"Il monumento ai sei partigiani spezzini è abbandonato all'incuria"

La Spezia - "Il momumento di Fossitermi che commera i sei partigiani spezzini uccisi dalle Brigate Nere versa in totale stato di abbandono ed incuria". A denunciarlo è il consigliere Massimo Lombardi che porterà il tema in consiglio comunale per saperne di più. Per chi non lo conoscesse, il monumento si trova in Via Fiume, in prossimità di Piazzale Boito a memoria imperitura di Alceste Alessandrini, Giacomo Bernardini, Guido Brambati, Silvio Chiocconi, Silvi Raffi e Torquato Venturini: "Si tratta - spiega Lombardi - di una una parte semi-circolare rialzata che riporta i loro nominativi ed il ricordo della cittadinanza, a caratteri in bronzo e a rilievo, realizzato dall'Architetto Lebedev. Un monumento voluto da tutti i cittadini democratici che merita un resaturo".