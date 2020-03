"Il mio affittacamere gratis a medici e infermieri"

La Spezia - “Ho amici che lavorano in sanità che nel bel mezzo di questa emergenza hanno dovuto spostarsi d'urgenza, trovandosi da un giorno all'altro in altre città con il problema di cercare una sistemazione. Da qui mi è venuta l'idea di mettere a disposizione gratuitamente un alloggio, che normalmente affitto, a chi arrivi alla Spezia trovandosi nelle medesime condizioni”. Un pensiero generoso e altruista quello dello spezzino David Miccoli. E non che gli sia venuto per ingannare la noia della quarantena, visto che è tra quelle persone che in questo infausto periodo devono lavorare, per giunta con una attenzione estrema, visto che a casa ha figli piccoli. “Si tratta di un alloggio di trenta metri quadrati, senza cucina, con cui di norma fornisco un servizio di affittacamere – spiega David -. La mia idea è darlo a medici o infermieri come base di appoggio per qualche giorno, una settimana, due settimana, dando loro il tempo di trovare una sistemazione. Insomma, metterlo a disposizione a rotazione. Un appoggio per chi si trovasse a venire in modo repentino in città”.



L'alloggio si trova in Via XXIV Maggio, a breve distanza all'ospedale Sant'Andrea della Spezia. È adiacente, con ingresso indipendente, all'abitazione dove vive David, il quale si farà carico del pagamento delle utenze. Agli eventuali fruitori chiede soltanto di farsi carico della sanificazione dell'ambiente. Gli interessanti possono contattare il padrone di casa al 3479180954. “È un umile modo per aiutare chi ne ha bisogno. Spero e mi auguro che chi può segua il mio esempio. Uniti ce la faremo”, conclude David.