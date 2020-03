"Il governo svedese sconsiglia di venire, ma vi sono vicino"

La Spezia - "I miei pensieri vanno a tutti gli amici in provincia della Spezia. Ci penso costantemente". Inizia così la lettera di Håkan Carlberg, turista svedese che trascorre le sue estati a Levanto e nei dintorni dal 1968. Un vero innamorato della terra ligure, che già tre mesi fa aveva scritto alla nostra redazione per esprimere il suo amore per Levanto. Oggi, in un momento in cui l'Italia affronta in prima linea il coronavirus, Håkan ha deciso di scriverci nuovamente per manifestare la sua vicinanza agli amici e agli spezzini in genere.



"Attraverso i media - prosegue Håkan - seguo il supplizio del coronavirus e ciò che sta accadendo in Italia e in particolare nel Sud della Liguria. Penso ai miei amici di Levanto, Monterosso al Mare e Calice al Cornoviglio. Desiderando con tutto il cuore che nessuno di loro venga colpito e che il virus sparisca presto. Capisco anche che tutti coloro che hanno aziende come hotel, B&B, campeggi e ristoranti nella zona hanno difficoltà poiché molte persone organizzano viaggi in Italia. Qui in Svezia, siamo esortati dal governo a non visitare le parti settentrionali dell'Italia. I miei pensieri vanno a tutto il popolo della provincia della Spezia. Con tutto il cuore, penso a voi, ai miei amici, e spero che nessuno di voi sarà colpito dal virus e che presto ritornerà la solita meravigliosa Liguria che è amata da persone provenienti da ogni parte della Terra".



Grazie Håkan per il pensiero, da parte di tutti gli spezzini, i liguri e gli italiani.