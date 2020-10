“Il golfo dall’alto", ecco le passeggiate tra storia e natura lungo le antiche scalinate dei colli spezzini

La Spezia - Nuovo appuntamento di “Girovagando 2020”, iniziativa organizzata da Agtl, Associazione Guide Turistiche Liguria sezione della Spezia questa volta in collaborazione con SpeziaOutdoor. Per la terza giornata dedicata a “Il golfo dall’alto. Passeggiate tra storia e natura lungo le antiche scalinate dei colli spezzini” l'attenzione si sposterà verso una delle aree più antiche della città, il colle di Marinasco. Appuntamento fissato per le giornate di sabato 24 e domenica 25 ottobre con l'itinerario La Chiappa – Marinasco - Salto del gatto, uno dei “classici” tra le passeggiate dei colli che ci riporta alle radici della città. Partendo dal quartiere più a nord si giungerà a Marinasco e alla sua antichissima pieve, dedicata a Santo Stefano. La chiesa internamente da molto tempo non è purtroppo visitabile ma la sua struttura merita una sosta, con le sue caratteristiche storiche, architettoniche e scultoree.



L’itinerario continuerà per un tratto sull’Alta Via del Golfo per poi ridiscendere verso la Chiappa, attraversando le località di Strà, Guarcedo e Fornello, percorrendo una mulattiera ricca di attrattive naturalistiche. Per rispettare le necessarie precauzioni di sicurezza la visita è su prenotazione e rivolta ad un numero limitato di persone. In caso di allerta meteo verrà rinviata a nuova data che verrà comunicata tempestivamente ai partecipanti. Durata visita 9.15/12.15 circa. Quota di partecipazione per la visita: € 10,00 a persona, gratuità e riduzioni per bambini in base all’età. Prenotazione obbligatoria e informazioni: telefono e whatsapp 333 4336823; e-mail agtl.laspezia@gmail.com

web www.speziaoutdoor.org; Facebook: Guide turistiche Liguria