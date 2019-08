"Il crollo del Ponte Morandi ha segnato per sempre tutti i liguri"

La Spezia - Quarantatré vite spezzate, seicento famiglie sfollate, una città sgomenta e piegata dalla tragedia: alle 11.36 di un anno fa Genova e così tutta la Liguria sono schiacciate dalle macerie del ponte che per cinquant’anni ne è stato un simbolo. Il crollo del ponte Morandi ha segnato per sempre noi liguri, dalla Spezia a Imperia, e ci ha fatto riscoprire drammaticamente quanto noi tutti siamo e ci sentiamo una comunità, una famiglia. Il ricordo commosso e composto che caratterizza la giornata di oggi unisce tutti noi spezzini ai nostri fratelli genovesi e, a nome dell’intera Provincia, rinnovo il cordoglio a tutte le famiglie che hanno visto crollare sotto quel ponte le loro vite e quelle dei loro cari.

Nell’arco dell’anno che è trascorso abbiamo dimostrato al mondo intero quanto, quello di Liguria, sia un popolo che, nel dolore, ha saputo rialzare i cuori e coltivare la speranza della rinascita: oggi i resti di quel ponte non ci sono più. Già da diversi mesi le famiglie sfollate hanno avuto una casa. In meno di un anno Genova ha saputo ricostruire una viabilità che sostiene l’economia, l’impresa e il lavoro e consente ai genovesi di sentirsi pienamente cittadini nella loro terra. Questo è quanto noi liguri siamo capaci di fare. Certamente c’è ancora tanto lavoro da fare ma, in un anno, Genova ha saputo reagire nonostante l’enormità di ciò che l’ha colpita.

Come Presidente della Provincia, nel rinnovare oggi il ricordo commosso di tutte le vittime, desidero esprimere un ringraziamento ai commissari Giovanni Toti e Marco Bucci per il loro straordinario lavoro: come me sono due amministratori e comprendo le difficoltà che hanno incontrato nel governare la macchina dell’emergenza e della ricostruzione. Toti e Bucci hanno dimostrato che le grandi imprese, le grandi ricostruzioni non solo quelle materiali ma anche quelle che leniscono il cuore di una comunità ferita si possono fare e, soprattutto, velocemente e bene. A nome mio personale e di tutta la comunità della Provincia della Spezia esprimo loro il nostro grazie per l’esempio di buona politica e buon governo che, a distanza di un anno, è sotto gli occhi di tutti. E grazie ai genovesi per l’esempio di comunità unita e viva che hanno donato a noi tutti.



Pierluigi Peracchini

Presidente della Provincia della Spezia

Sindaco della Spezia