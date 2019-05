“Il clima che cambia", stasera conferenza all'Nh Hotel

La Spezia - Questa sera, martedì 14 maggio, alle 20.45 all’NH Hotel della Spezia è in programma il dibattito “Il clima che cambia. Scienza, sfide e opportunità anche per la Liguria”. Nel corso del dibattito si affronterà il tema del cambiamento climatico partendo dalle attuali conoscenze scientifiche per capire quali saranno le sfide future, le criticità ma anche le opportunità di sviluppo ad esso legate. Interverranno l’assessore regionale all’Ambiente e Protezione Civile, la deputata ligure componente della VII Commissione Ambiente Territorio e Lavori pubblici della Camera, il coordinatore delle attività nazionali della Copernicus Academy per la delegazione nazionale in Copernicus, la responsabile del Centro Clima Meteo-Idro di Arpal e il presidente della Fondazione Cima.