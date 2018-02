"Il Colombaio è il nostro laboratorio d'integrazione"

Un centinaio di residenti contro l'ipotesi di vendita del parco. "I ragazzi dominicani ci giocano a baseball, i migranti del centro Caritas a calcio", dicono. "Abbiamo lottato anni per averlo".

La Spezia - Con l'apertura della pista ciclabile sul tracciato di quella che nell'Ottocento era la ferrovia che portava i materiali dentro la base navale, i due quartieri si sono trovati improvvisamente uniti. A piedi sono cinque minuti da Pegazzano a Fabiano Basso oggi, e le abitudini dei residenti si sono andate assimilando negli anni. Il presidio per opporsi all'ipotesi di vendita del Parco del Colombaio e dell'ex scuola "De Ghisi" ne da una dimostrazione plastica.

"Ma certo che è una valvola di sfogo importante, per noi e per loro", dice Carlo Raffaelli. E' uno dei cittadini, circa un centinaio, che è intervenuto nella zona dei giochi per i bambini a poche ore dal voto del consiglio comunale che ne deciderà il destino. "E' un polmone verde per entrambi i quartieri, sarebbe davvero un peccato venderlo - sottolinea - Anche se non ci venisse costruito nulla, la cessione rischierebbe di mettere in crisi le abitudini di tanti residenti. Il mio timore? Che ci facciano un resort privato magari. A due passi da Porto Venere, la zona è appetibile. E i bambini dove andrebero a giocare?".



"Io mi ricordo per quanti anni abbiamo chiesto di avere qualcosa - interviene Giovanni Conti - Perché prima qua non c'era nulla. Oggi ci vengono a fare sport o a passeggiare le mamme con i bambini". Sono circa 5mila gli abitanti di Pegazzano, più quelle decine di ospiti del centro Caritas che ospita i migranti in arrivo lungo le tratte del Mediterraneo. "E' diventato un luogo di integrazione sa - riprende il filo Raffaelli - La domenica vengono i ragazzi dominicani a giocare a baseball nel prato vicino alle mura. Su al campo di calcio venivano i migranti della Cittadella della Pace, ma adesso c'è chi ci porta il cane a fare i bisogni e non pulisce e quindi viene utilizzato di meno".

E dire che lo sgambatoio per i cani è a un passo, il primo della città e tuttora decisamente il più attraente. Il traffico di Viale Fieschi è a due passi, ma qua non arriva. "E' qualcosa che ci contraddistingue come quartiere - sottolinea Giuliana Conti che il suo cane invece lo tiene in braccio - Gli unici problemi ci sono quando gioca lo Spezia in casa che ce lo chiudono, ma è una volta ogni due settimane. Veniteci qua d'estate, è pieno di gente che passeggia e che prende il fresco. E noi dove andiamo se lo vendono?".