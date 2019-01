“I sentieri dell'entroterra devono diventare un nuovo prodotto turistico”

Lo ha detto l'assessore Berrino durante un convegno sul turismo a Confartigianato. Il presidente Figoli: “Oggi messa prima pietra per un dialogo con tutti”. Le guide: “Servono servizi di mobilità”. Resasco: “Il dialogo andava aperto prima".

La Spezia - Un primo mattone che per Confartigianato potrebbe diventare un muro solido basato sul confronto sul turismo passando per la rete sentieristica del territorio provinciale. Il primo obiettivo però deve essere colmare le lacune che senza un confronto diretto, con tutte le realtà chiamate in campo ,rischia di non andare lontano.

Ed è così che la Confartigianato spezzina ha posato la prima pietra del dialogo organizzando il convegno “Sentieristica e turismo: nuove sinergie tra costa ed entroterra”, moderato dal giornalista e caposervizio del Secolo XIX Paolo Ardito, che si è tenuto nel pomeriggio nella Sala Banci della sede di Via Fontevivo.

E a parlare di questo muro che deve crescere è il presidente di Confartigianato La Spezia Paolo Figoli: “Vogliamo lanciare un messaggio proprio sui sentieri. Ogni giorno sentiamo parlare di problemi di flussi turistici, come indirizzarli e delle difficoltà nel dialogare tra le varie amministrazioni. Ed è a questo punto che abbiamo deciso di focalizzarci sulla rete sentieristica, che va dalla costa all'entroterra, perché potrebbero rappresentare un forte volano economico che passa dalla ristrutturazione dei sentieri, la nascita di nuovi punti di ristorazione, rafforzare e creare il tessuto delle imprese. Abbiamo invitato amministratori della costa e dell'entroterra, della Regione e cerchiamo di fare sinergia. Se oggi abbiamo messo il primo mattone speriamo al più presto che si possa venire a creare un muro portante”.



Il convegno di oggi ha gettato le basi anche per permettere alle amministrazioni interessate di presentare le proprie strategie in campo sentieristico e accogliere le istanze delle realtà che vivono ogni giorno i territori. Ed è il caso delle guide turistiche accreditate all'albo regionale la cui presidente ha citato un tema caldo in tutto il territorio: la viabilità.

“La mancanza di servizi - ha spiegato la presidente - isola i territori. Ad esempio la mancanza di un bus la domenica per un luogo come Varese Ligure spinge verso altre realtà. E' un problema anche per i residenti non soltanto per i visitatori. Serve una viabilità ben fatta, un sistema di trasporto coordinato”.

Un'istanza che se inserita in una rete aiuterebbe a trovare una soluzione più rapida. Ed è l'entroterra a destare particolare interesse negli ultimi anni nei quali il turismo lento sta prendendo sempre più campo. Aspetto questo che per la Regione deve passare da una promozione massiccia dei territori.



“Questo è l'anno del turismo lento in Italia - ha detto l'assessore Giovanni Berrino – e siamo fortunati. La nostra rete è molto ampia per questo settore e abbiamo l'opportunità di promuovere centinaia di chilometri di rete sentieristica. Si tratta dunque di promuoverla anche in questo senso per far passare il messaggio che la Liguria non è fatta solo di spiagge. Si tratta di convincere i territori, attraverso i tavoli regionali che stiamo istituendo, per creare un prodotto delicato”.

“Se pensiamo alla Val di Vara - ha proseguito l'assessore - e non solo la rete sentieristica è un prodotto da vendere che dia la possibilità a chi viene qui per sentieri di trovare tutti i servizi di cui necessita: dalle location dove dormire alle attività di ristoro e negozi specializzati. Regione Liguria ha fatto negli anni una serie di bandi per la segnaletica e continueremo su questa opera ma il tema fondamentale è costruire il prodotto turistico”.



Si sono alternati nel dibattito Nicola Bernardini, Capo Area Lunigiana BVLG, Gianluca Giannecchini di Rete imprese Alto Tirreno, Vincenzo Resasco, presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre, Laila Ciardelli Presidente Cai La Spezia, Alfredo Gattai, Cartografo e responsabile Sosec Cai, Fabrizia Pecunia, sindaco di Riomaggiore, Loris Figoli, Sindaco Comune di Riccò del Golfo, Mara Bertolotto, sindaco Comune di Pignone, Andrea Costa, Presidente III Commissione Regione Liguria, Giovanni Berrino assessore regionale al Turismo.



Il sindaco Pierluigi Peracchini ha riportato l'attuale esperienza spezzina in materia di sentieri: “Abbiamo messo al centro i turismi per la nostra città e a breve partiremo con il Dmo. I sentieri e la loro riscoperta fanno parte del potenziamento del settore turistico spezzino. In questo contesto si inserisce il sentiero del Montetto dove abbiamo cominciato a pulire e riutilizzare i nostri sentieri. Abbiamo fatto anche un progetto verso Campiglia e Biassa. Siamo molto attenti ai luoghi collegai ai sentieri per tutti non solo per i turisti. Così recupereremo la memoria e creeremo nuove opportunità”.



Il vice presidente facente funzione del Parco Nazionale delle Cinque Terre Vincenzo Resasco lancia l'appello: “I sentieri delle Cinque Terre sono famosi in tutto il mondo e fare rete è importante ma ci vuole della mobilità, sostenibile. Sono anni che porto avanti questa battaglia e altre come l'introduzione del Car sharing e le auto elettriche. Bisogna avere il coraggio di organizzarci e di entrare in azione. Io sono per un turismo inserito e integrato nella biodiversità. Collegare le Cinque Terre con gli altri territori non è facile, perché sono aree impervie con tratti molto lunghi. La rete va fatta tutti assieme senza dimenticare che le Cinque Terre vanno difese evitando la sua trasformazione in un territorio da mordi e fuggi. Sarebbe stato importante che questo dibattito fosse stato tirato fuori tempo addietro”.