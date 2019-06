"I pini di Gaggiola mai più ripiantati, vogliamo risposte dall'amministrazione"

La Spezia - Gaggiola "rivuole" i suoi pini e il consigliere comunale d'opposizione Massimo Baldino Caratozzolo con un intepellanza per sindaco e assessore quando ciò avverrà. Il testo è già stato depositato e il consiglio potrebbe già dibatterne nella prossima seduta prevista il 1° luglio a Palazzo civico.

Nell'interpellanza Baldino ripercorre la vicenda a partire da giugno 2018 quando: "Dopo mesi di polemiche e discussioni, l'amministrazione comunale procedeva con il taglio di 19 pini in Via San Francesco a Gaggiola, privando la strada dell'ombra naturale prodotta da quegli alberi maestosi. Gli alberi costituiscono parte integrante del paesaggio di quella collina e dell'adiacente Parco della Rimembranza sottoposto a vincolo da parte della Soprintendenza ai beni culturali e paesaggistici. Il Regolamento Comunale del Verde Urbano, approvato dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2016 e ancora in vigore, nel capitolo IX, articolo 54, prevede che, in caso di abbattimento di alberi di particolare pregio, in sostituzione degli stessi dovranno essere poste a dimora piante della stessa specie. Esiste in questo senso anche una petizione popolare che affermata la propria contrarietà verso l'operazione esprimeva comunque la volontà di farsi promotrice verso l'amministrazione della necessità che in ogni caso quanto abbattuto venga ripristinato con la medesima essenza arborea”.

Come detto, dunque, il consigliere Baldino chiede se l’amministrazione ha intenzione di procedere alla ripiantumazione dei pini di Gaggiola.



(foto: repertorio)