"I ciù bravi fanti dè Speza" il concorso entra nel vivo

La Spezia - Ha preso il via il 5° concorso scolastico a titoli "I ciù bravi fanti dè Speza" promosso dalla Monbat Italy, leader nel campo delle biotecnologie,e riservato agli alunni degli istituti secondari di 2° grado che abbiano ottenuto nel corso dell'anno scolastico validi risultati didattici e sportivi.

Cinque alunni/e premiati per ogni istituto scelti dagli insegnanti di ed. motoria in concerto con i rispettivi consigli di classe e nel caso del Liceo Mazzini le docenti Paola Lombardi e Gianna Masi hanno selezionato:

Angelotti Sara (2H) danza classica selezionata per l'Accademia Ucraina di balletto a Milano, Basso Mattia (2H) selezionata per italiani di triathlon, Giada Cositore (3G) selezionata per italiani di danze caraibiche, Sophie Callo (4F) partecipazione agli Europei di nuoto di fondo, Beatrice Borrini (4G) atleta di pallamano in A2.

Agli alunni dell'istituto presieduto dalla dirigente Francesca Del Santo sono stati consegnati, come premio, biglietti omaggio delle tratte gestite dai battellieri del consorzio "Golfo dei Poeti".

L'iniziativa fortemente voluta dal presidente del consiglio di amministrazione della Monbat dott. Nanni Grazzini, già presidente dello Spezia Calcio, trova le motivazioni nella valorizzazione delle eccellenze nel mondo della scuola e nella divulgazione , tra i nostri giovani, delle bellezze del nostro golfo.