"I ciù bravi fanti dè Speza", ecco i più meritevoli del Classico

La Spezia - Prosegue con il Liceo Classico "Lorenzo Costa" il quinto concorso scolastico a titoli "I ciù bravi fanti dè Speza" organizzato e sponsorizzato dalla Monbat Italia e riservato agli alunni degli istituti secondari di secondo grado della nostra provincia che abbiano ottenuto nel corso dell'anno lusinghieri risultati didattici e sportivi. Per la scuola di Piazza Verdi i docenti di educazione motoria Fabiola Lo Russo, Mauro Piermattei e Lucia Mazza, in collaborazione con i rispettivi consigli di classe, hanno selezionato come meritevoli i seguenti cinque alunni: Sara Pettirosso (atletica), Andrea Castagnetti (basket), Samuele Zaccagno (nuoto), Nina Rebecchi (atletica) e Sveva Costa (pallanuoto) tuttora in Russia con la nazionale under 15. Gli alunni dell'istituto presieduto dalla dirigente Sara Cecchini, sono stati omaggiati con biglietti delle tratte gestite dai battellieri del consorzio "Golfo dei Poeti". La simpatica manifestazione, sostenuta nelle precedenti edizioni dalla Autorità di Sistema Portuale, è stata riproposta grazie al dinamico dirigente della Monbat Italia (leader nel settore delle biotecnologie) Giovanni Grazzini, ha come finalità la gratificazione delle eccellenze della scuola e la divulgazione delle bellezze del nostro golfo.