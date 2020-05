'I ciù bei fanti de Speza' premia gli alunni spezzini con biglietti omaggio per i battelli

La Spezia - Nonostante anche nel mondo della scuola tutto sia stato stravolto dal Covid-19 la sesta edizione del concorso scolastico "I ciù bravi fanti de Speza" avrà comunque luogo e questo grazie alla sensibilità e disponibilità della Monbat Italy leader in campo internazionale delle biotecnologie.

Le motivazioni di tale iniziativa sono da ricercare nella valorizzazione delle eccellenze nel mondo della scuola e nella divulgazione fra i nostri giovani delle bellezze del territorio.

La finalità è quella di gratificare un numero definito di 50 alunni regolarmente iscritti e frequentanti i dieci istituti superiori della nostra provincia.

Al termine dell'anno scolastico gli insegnanti di ed. fisica di ogni istituto dovranno segnalare 5 alunni/e che abbiano ottenuto oltre a lusinghieri risultati didattici anche il raggiungimento di significativi obiettivi sportivi, coniugando quindi ad alto livello lo sport e il profitto scolastico.

Il concorso sponsorizzato nelle prime edizioni dall'Acquavillage di Cecina e in seguito dall'Autorità Portuale ha trovato nuova linfa grazie al presidente del consiglio di amministrazione della Monbat Italy il Nanni Grazzini (foto), spezzino doc e già presidente dello Spezia calcio che dalla scorsa edizione ha voluto che fosse la dinamica società con succursale in via Taviani a gratificare i migliori studenti della nostra città.

Ai 50 alunni prescelti dai rispettivi consigli di classe di ogni istituto verranno consegnati biglietti omaggio su tratte gestite dai battellieri del Consorzio Golfo dei Poeti.