"I Magi siamo noi"

La Spezia - «E’ tradizione che in occasione dell’Epifania nei nostri presepi vengano fatti entrare i Magi. Ma, a ben vedere, siamo noi che dobbiamo entrare nel presepe»: è partita da questa bella immagine l’omelia che il vescovo Luigi Ernesto Palletti ha pronunciato domenica scorsa. Il vescovo ha poi proseguito: «Siamo noi chiamati a realizzare l’incontro con il Bambino. Questo non vuol dire mettere da parte l’incontro dei Magi, tutt’altro... In quell’incontro si è aperta infatti la prospettiva della salvezza per ogni uomo, per ogni popolo, per ogni nazione. E noi siamo chiamati ad entrare in quella salvezza, non possiamo esserne solo spettatori, magari anche turbati, e proprio perché ci rendiamo conto che se Cristo entra nella nostra vita essa cambia, anche impauriti. Sino al punto da volerlo eliminare. Non come Erode, che voleva ucciderlo, però spesso lo eliminiamo dalla nostra vita, quando crediamo e viviamo come se Lui non ci fosse mai stato». Per questo dal Natale e dall’Epifania promana una luce che, ha detto il vescovo, troverà il suo compimento nella Risurrezione. E proprio per questo, nella Messa dell’Epifania, si annuncia in forma solenne la data della Pasqua.