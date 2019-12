"I Gabbiani" presto riaprirà, ritorna a volare la piattaforma di Molo Italia

La Spezia - L'obiettivo dichiarato è di aprire nel corso del mese di gennaio. Il luogo è uno di quelli cari agli spezzini, che per anni e anni lo hanno frequentato e quando l'hanno visto chiudere hanno iniziato a sentirne la mancanza. A breve l'ex "I Gabbiani" (ex "Molo 7" per i più attempati) ritornerà ad aprire i battenti con il nome di "I Gabbiani".



"La città è piena di gabbiani ed è giusto che rimanga questo nome", scherza Francesco Longardo, presidente della cooperativa sociale Ibis, che di recente ha acquistato la piattaforma compiendo una serie di interventi di messa in sicurezza e ammodernamento per realizzare un ristorante da 80 posti a sedere con bar e terrazza superiore con una capienza identica.

"Lo scopo dell'attività - prosegue Longardo, che è anche presidente della onlus Life on the sea, che proseguirà a operare in parallelo - è prettamente sociale. Da sempre con l'associazione proponiamo iniziative a favore dei ragazzi disabili, con incontri incentrati sulla biologia marina e con esperienze di alternanza scuola-lavoro. Abbiamo capito che vogliamo fare qualcosa di ancora più concreto e abbiamo deciso di fondare la cooperativa multiservizi attraverso la quale abbiamo acquisito questo pezzo di città abbandonato a se stesso ma dotato di grandi potenzialità per offrire opportunità di lavoro e di stipendio anche ai ragazzi che hanno difficoltà".

A costituire il cda della cooperativa Ibis insieme a Longardi ci sono, il vicepresidente Gianfranco Piarulli e il consigliere Antonello Spennato: gli altri sono soci impiegati o volontari.

"Stiamo correndo per aprire presto. Il fatto che "I Gabbiani" sia una struttura galleggiante complica le cose poiché è soggetta a molte normative, registrazioni, permessi... Inoltre abbiamo dovuto chiedere lo spostamento della piattaforma di 7 metri perché era agganciata a punti fissi a terra che si sono rivelati non sufficientemente saldi. E ora ci ormeggeremo a due bitte".



Lo staff sarà composto da sei persone. "Ci piace l'idea di poter creare occupazione per diversamente abili e non e in estate cercheremo di fare ancora di più, visto che con la cooperativa abbiamo acquistato un ramo d'azienda a Marina di Massa, al Camping "L'Oasi", per la gestione del bar e del ristorante a bordo piscina. Con gli stessi obiettivi: operare nel sociale e aiutare chi ha bisogno di un lavoro".