"Ho un tumore al seno, la ricerca è l'unica nostra speranza"

La Spezia - "Sono Lara Lenatti e ho scoperto di avere un tumore al seno metastatico a dicembre 2016 e ho deciso di aprire un'associazione onlus, si chiama "Il filo di Lara". Vorrei così lanciare una raccolta fondi per la ricerca sul tumore al seno metastatico e fare su questa malattia che praticamente nessuno conosce. Purtroppo da questo tumore non si guarisce e, benchè in Italia siamo ben trentottomila donne ad esserne colpite, non se ne parla. Le statistiche parlano di vita media di tre anni e ogni anno muoiono più di dodicimila donne. Ormai è luogo comune pensare che si possa guarire dal tumore al seno e questo in moltissimi casi è vero: però ci siamo anche noi. E spesso ad esserne colpite sono le più giovani".



La battaglia di Lara e di molte altre donne è quella di combattere per fare riconoscere questa malattia e di conseguenza per avere più ricerca, che ad oggi nel nostro paese è praticamente nulla. "La mia associazione farà donazioni anche ad ospedali pediatrici, principalmente al Gaslini di Genova e al reparto di neonatologia del Santa Chiara di Pisa". Le raccolte fondi sono realizzate tramite donazioni ed eventi: il primo si è svolto il 7 settembre 2019 presso la Fortezza Firmafede di Sarzana con patrocinio del Comune. Il prossimo sarà il 13 dicembre presso il Teatro Impavidi di Sarzana quando si terrà il concerto di Giovanni Nuti, il Canzoniere di Alda Merini "Accarezzami Musica". In questa data verrà inoltre inaugurata in Piazza Matteotti una panchina rosa e nera, simbolo del tumore al seno e della nostra lotta. "Per realizzare tutto questo, per fare conoscere questo tumore e dare più speranza e senso di comprensione a chi ne è stato colpito, c'è bisogno dell'aiuto di tutti. La ricerca è l'unica nostra speranza". Se volete contribuire alla causa potete fare una donazione: l'intero importo sarà deducibile al 100%. Se vuoi donare: 1757 X087 2649 8400 0000 0837 376



E Cna Impresa Donna La Spezia ha immediatamente colto la crucialità dell'impegno di Lara consegnandole l'assegno annuale di beneficenza. Quasi 2.000 euro ricavati a seguito della cena di solidarietà natalizia della Cna sono stati donati alla causa portata avanti con tenacia da Lara Lenatti. Lara conosce di persona l'aggressività di questa malattia e dal dicembre del 2016 lotta contro questo male. Dalla volontà di raccogliere fondi per la ricerca e fare informazione su questo tipo di timore è nata la sua associazione. “Alla dedizione di Lara che porta avanti con forza e carattere va tutto il nostro sostegno" - ha commentato la Presidente del Comitato Impresa Donna La Spezia Cristina Poletti. L’assegno di beneficenza è stato consegnato da Cristina Poletti, presidente Comitato Impresa Donna La Spezia, e Raffaella Bicci, referente sindacale Cna La Spezia, alle delegate dell’Associazione Monica Faridone ed Erika Lenatti, sorella di Lara.