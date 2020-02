"Guerra alla guerra: le lotte dei portuali al traffico di armi" incontro al Canaletto

La Spezia - Giovedì 20 febbraio alle 18 presso il Circolo Arci Canaletto ( Via Giovanni Bosco n° 2) si terrà l'iniziativa "Guerra alla guerra: le lotte dei portuali al traffico di armi" organizzata in collaborazione con il comitato Riconvertiamo SeaFuture.



"Un' occasione - si legge in una nota - per conoscere la storia e le prospettive della mobilitazione internazionale che coinvolge molti scali europei, tra cui Genova, e che vede impegnati lavoratori e lavoratici portuali nel tentativo di bloccare le navi cariche di armi destinate all'utilizzo in Yemen, Libia e Siria del Nord; teatri di guerra dove avvengono continue stragi e violazioni dei più elementari diritti umani. Proveremo ad approfondire il tema presentando e proiettando il documentario "“Gerra hemen haste da - la guerra empieza aqui” di Joseba Sanz che racconta le prime mobilitazioni nel porto basco di Bilbao e a seguire dialogheremo con una delegazione del Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali di Genova". In occasione dell'iniziativa avremo il piacere di ospitare la mostra pittorica "Palmira nel cuore" dell'artista Georges Rabbath. Ingresso gratuito riservato ai tesserati Arci o Uisp .