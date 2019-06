"Give me Five", il progetto Erasmus dell'Istituto comprensivo Don Milani

La Spezia - Dal 12 al 18 maggio ha avuto luogo a La Spezia un meeting di alunni ed insegnanti provenienti da diversi paesi europei: Francia, Finlandia, Spagna (Catalogna), Portogallo e Slovenia. L’evento è stato organizzato dall’Istituto Comprensivo 1, “don Lorenzo Milani”, all’interno del progetto Erasmus “Give me five”, di cui l’Istituto Comprensivo è il coordinatore.



L’idea centrale che attraversa tutto il progetto è la creazione di un curricolo sulle competenze sociali dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado.

La realizzazione del curricolo necessitava di un percorso di formazione per gli insegnanti e un percorso didattico per gli alunni, strutturato intorno alle fasi di sviluppo delle competenze sociali, per cui, in base alle abilità di ogni partner, è stata costruita l’intelaiatura del progetto: meeting per programmare e valutare il lavoro, corsi di formazione per acquisire nuove conoscenze, percorsi didattici volti a favorire lo sviluppo delle competenze sociali, scambi di alunni per realizzare prodotti comuni e la costruzione del sito "GIVE ME FIVE" (www.erasmusgm5.eu) per visualizzare e disseminare le attività e i risultati di tutto il progetto.

Durante il primi 2 anni del progetto sono stati effettuati 2 meeting: in Italia e in Slovenia, uno scambio di alunni in Catalogna e 2 corsi di aggiornamento: in Finlandia e in Catalogna sulle seguenti tematiche:

“Emotional skills”Competenze sociali nei diversi livelli di età all’interno del curricolo scolastico.

“Competenze sociali e benessere dei bambini nel contesto scolastico: strategie e tecniche per migliorarli”.

Nel maggio del 2019 si è svolto un nuovo incontro in Italia.

La settimana è iniziata con il benvenuto del sindaco alla delegazione europea, presso il comune della Spezia, per poi continuare con attività parallele per insegnanti ed alunni: corsi di aggiornamento sulle competenze sociali, organizzati dall’Università di Genova presso le sedi scolastiche dell’Istituto, visita alle scuole dell’Isa1 e presentazioni di attività di coding, robotica, lettura animata, attività laboratoriali canti e danze del territorio, organizzazione di giochi olimpici di squadra, stesura di una storia a più mani e uscite sul territorio. Infine la settimana si è conclusa con il bellissimo concerto “Note in libertà” a cui hanno partecipato anche gli alunni stranieri nell’Anfiteatro di Viale Alpi alla presenza di insegnanti, alunni e genitori.

Particolarmente significativa è stata l’accoglienza dei ragazzi stranieri nelle famiglie, che ha permesso una conoscenza più approfondita, una maggiore condivisione delle esperienze e la nascita di nuove amicizie.

Sono previsti ancora due meeting: uno in Francia in cui si terrà un corso di aggiornamento sulle metodologie che favoriscono lo sviluppo delle competenze sociali e uno in Portogallo per diffondere i risultati della ricerca sullo sviluppo delle competenze emozionali e sociali condotta, all’interno delle scuole del progetto, dall’università di Genova.