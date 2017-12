´Giornata missionaria dei ragazzi´, appuntamento il 6 gennaio

La Spezia - Sabato prossimo 6 gennaio, solennità dell’Epifania, la Chiesa propone ai fedeli di tutto il mondo la “Giornata missionaria dei ragazzi”, quella che un tempo si celebrava come “Giornata della santa infanzia”. In ogni caso, come informa il centro missionario diocesano, per motivi pastorali e pratici la Giornata può essere celebrata nelle parrocchie anche in un’altra data nel mese di gennaio, per non sovrapporla alle iniziative dell’Epifania. La Giornata appare comunque una buona occasione per sensibilizzare sulla realtà nella quale vivono milioni di ragazzi in varie parti del mondo, privati dei diritti fondamentali per una crescita umana e cristiana. Non per nulla Papa Francesco, ricordando la triste situazione di popolazioni vittime di guerre, di persecuzioni e di malattie, ha fatto spesso notare, ed in modo davvero forte e particolare il giorno di Natale, nel messaggio pronunciato dalla loggia della basilica di San Pietro in occasione della benedizione “Urbi et orbi”. Quest’anno il tema è “Guardàti dall’Amore”, e per l’occasione la Fondazione “Missio” delle Pontificie opere missionarie ha fatto comporre un inno particolare, dedicato proprio a tale tema. Alla Spezia, il centro missionario diocesano, con sede in via Don Minzoni 56 alla Spezia (tel. 0187.739212), è disponibile come sempre per fornire alle parrocchie il materiale ritenuto utile: sussidi, manifesti, immaginette, bussole e copie omaggio de “Il ponte d’oro”, mensile per i ragazzi edito dalle Pontificie opere missionarie. Ogni parrocchia è invitata ad organizzare iniziative specifiche su questo tema, così legato come si è detto alle indicazioni ed alle sollecitazioni di Papa Francesco, anche per quanto possibile raccogliendo fondi da trasmettere a Roma.