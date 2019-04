'Giornata del mare' tra solidarietà, laboratori e burattini

Taglio del nastro domattina al terminal crociere di Largo Fiorillo.

La Spezia - E’ tutto pronto per la “Giornata del mare” in programma domani alla Spezia presso la stazione crocieristica. Il taglio del nastro avverrà alle ore 9.00 presso il terminal passeggeri del porto della Spezia in largo Fiorillo.



Un programma ricco di eventi quello organizzato alla Spezia da Capitaneria di porto, Lega Navale Italiana e Ufficio scolastico provinciale con il decisivo supporto delle Amministrazioni civiche e dell’Autorità di Sistema portuale e la partecipazione attiva di tante Associazioni e soprattutto di alcune delle eccellenze della Marina Militare quali i Palombari del Comsubin e gli operatori specialisti del CSSN.



Testimonial di eccezione il velista disabile Marco Rossato, che ha compiuto il giro d’Italia su un catamarano e l’apneista Patrizia Maiorca, figlia d’arte.



Dopo i saluti di rito delle autorità, saranno loro i protagonisti dell’incontro alla stazione marittima con i ragazzi delle scuole superiori.



La passeggiata Morin diventerà la location dei tanti laboratori interattivi e dell’infopoint del Porto dei Piccoli, con presentazione delle attività solidali e la distribuzione, su contributo, della maglietta con vignetta di Davide Besana.



In parallelo si svolgeranno altri eventi nell’ambito del Golfo fra i quali:



- a Le Grazie la presentazione, con spettacolo di burattini, del progetto Sottosopra nell’ex convento olivetano, l’intervento dello skipper Giorgio Vacchetti e presentazione del progetto Ondaluga in porto col supporto del Cantiere della Memoria;



- a Lerici, i laboratori marinareschi a cura della Lega Navale, Circolo Erix, Società marittima di Mutuo soccorso e diverse ulteriori attività rivolte ai giovani studenti a cura dell’A.N.M.I, ceto peschereccio locale, borgata marinara, Ass. sub Lerici, Società nazionale di salvamento. Di fronte all’Ufficio locale marittimo sarà inoltre ormeggiata una motovedetta della Capitaneria di Porto il cui personale illustrerà ai giovani partecipanti i principali compiti della Guardia Costiera.