"Gattare" e volontari, tutti invitati in Comune dall'assessora Giorgi

La Spezia - L'amministrazione Peracchini, in particolare l’assessora ai diritti degli animali Giulia Giorgi informa che venerdì 29 novembre alle ore 15 è convocata una riunione nella Sala Multimediale di Palazzo Civico (al primo piano), per discutere in merito alla situazione delle colonie feline presenti sul territorio comunale e per consentire la realizzazione del censimento.

All’incontro sono invitate le associazioni cittadine del settore, con i loro presidenti e i volontari che si occupano direttamente delle colonie. Tutti i cittadini interessati che - pur non facendo parte di associazioni riconosciute - si occupano di gatti randagi sono invitati a partecipare alla riunione.



Per informazioni contattare la segreteria dell’Assessore Giorgi al numero 0187 727441