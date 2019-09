"Fossitermi al buio dal una settimana, dal Comune né avvisi né sorveglianza"

La Spezia - Il Comitato Fossitermi ha inviato una lettera al Sindaco della Spezia, all’Assessore ai Lavori Pubblici, all’Assessore alla sicurezza e per conoscenza al Ministro degli Interni, al Prefetto, al Questore, al Comandante provinciale dei Carabinieri, al Comandante della Polizia municipale e alla S.r.l. City Green Light gestore dell’illuminazione pubblica. "È inconcepibile che una parte così considerevole del quartiere rimanga per un periodo così prolungato al buio - scrivono illustrando il problema - L’illuminazione è fondamentale per la sicurezza. Una soluzione poteva essere trovata fin dall’inizio, vista la consistenza del danno, installando dei gruppi elettrogeni di backup". Di seguito, la missiva completa.



Egregio Sindaco,



dalla notte del 6 settembre u.s. molte vie del quartiere Fossitermi continuano a rimanere al buio: Via Monteverdi, Largo Vivaldi, parte di Via Fontana, Via Donizetti, Scalinata fra Via di Birano e Via dei Colli, parte di Scalinata Perosi, Via Monteverdi. In altre vie, solo alcuni lampioni sono spenti.

Soprattutto nei primi giorni sono state numerose le telefonate fatte al n.ro verde 800683525, ma pochissimi hanno avuto l'onore di poter parlare con un operatore dopo una interminabile attesa. E' stato contattato il Comando della Polizia Municipale, il Comune e sono state inviate segnalazioni all’indirizzo segnalazioneguasti.laspezia@citygreeenlight.com.

La gente non ha avuto alcuna comunicazione da parte dell'Amministrazione comunale né in termini di informazioni né di tempistica. Ma la cosa più grave è che la zona non viene pattugliata e continua a rimanere al buio.

L’illuminazione è fondamentale per la sicurezza dei cittadini.

Il Comitato Fossitermi chiede il ripristino immediato dell'illuminazione e, nell’attesa, oltre alla sorveglianza delle vie del quartiere da parte di una pattuglia delle Forze dell’Ordine, di provvedere ad installare dei gruppi elettrogeni di Back-up.