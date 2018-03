"Fermiamo la strage degli agnelli"

Sabato prossimo il presidio in Piazza Mentana contro "una tradizione tanto crudele quanto anacronistica". Gli organizzatori: "Sono solo dei cuccioli, venuti al mondo solo per divenire pasto succulento del pranzo pasquale".

La Spezia - Ogni anno, in occasione della Pasqua, si consuma una strage silenziosa: il massacro degli agnelli. E non è certo una novità che la loro nascita viene "programmata“ in modo tale che durante le festività il loro peso abbia raggiunto le giuste dimensioni; così, a pochi mesi di vita, vengono brutalmente strappati alle cure delle loro madri per essere mandati al macello. Anche alla Spezia non mancherà chi nei giorni che ci accompagnano alle festività pasquali, combatte contro questa pratica. "Gli agnelli sono solo dei cuccioli, come bambini - spiegano gli organizzatori del presidio contro la strage degli agnelli che sabato manifesterà in Piazza Mentana a partire dalle 17.30 -, non sono rare immagini o video che li ritraggono correre giocosi, saltellare o cercare l'affetto della propria mamma o della mamma umana che si prende cura di loro. In altre foto li vediamo invece appesi per le zampe, durante la pesatura prima di essere imbarcati sui camion, o, ancora, assistere terrorizzati alla morte dei propri simili".



Le ragioni di una protesta e l'appello a quella parte di popolazione sensibile all'argomento: "Riteniamo si debba porre fine ad una tradizione tanto crudele quanto anacronistica che strappa la vita e l'innocenza a esseri docili e indifesi, venuti al mondo solo per divenire pasto succulento del pranzo pasquale. Oggi i tempi sono maturi per festeggiare con gioia risparmiando la vita di esseri senzienti, cuccioli o adulti essi siano, a Pasqua e sempre: la vera Pace comincia sulle nostre tavole. Per questo scenderemo in piazza per sensibilizzare l'opinione pubblica e invitare le persone a compiere scelte più etiche e consapevoli. Se condividi il nostro pensiero, ti aspettiamo: unisciti a noi".