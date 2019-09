"Fattorie didattiche aperte", un week end di laboratori e mangiar sano al Carpanedo

La Spezia - Sabato 28 e domenica 29 settembre ritorna l'appuntamento con "Fattorie didattiche aperte", l'evento che favorisce in tutta Italia la scoperta di questa tipologia di strutture.

Aderisce all'iniziativa anche la Fattoria biologica didattica del Carpanedo (via del canale 3A, località Limone), che sarà aperta dalle 10 alle 18, con ingresso e laboratori gratuiti (su prenotazione dove specificato).



Si può decidere di arrivare al mattino, fermarsi a pranzo, partecipare ai laboratori del pomeriggio e fare merenda in fattoria rimanendo sino alla chiusura dell'evento.



Il programma dei laboratori con prenotazione:

- 10.30 "Il barattolo dei desideri" rivolto a bambini dai 3 anni

- ore 11.30 "Piante in palla" rivolto a bambini dai 3 anni

- ore 15.30 "La natura in barattolo" presso il bioasilo rivolto a bambini dai 3 anni

- ore 16.30 "La natura in barattolo" presso il bioasilo rivolto a bambini dai 3 anni



Laboratorio senza prenotazione:

- dalle ore 10.30 alle ore 17.00 "Il cerchio della terra", uno spazio libero dedicato ai bambini dai 2 anni dove poter manipolare ed entrare in contatto diretto con elementi naturali



Il menu del pranzo, preparato dal bioasilo, comprende:

- pasta al pesto

- crostone vegetariano

- biscotti

- acqua

Il costo a persona è di 10 euro.

Sarà possibile prenotare il pranzo al vostro arrivo in fattoria.



Per prenotare mandare un sms (no Whatsapp) al 3939084775 specificando: nome, cognome, età del partecipante, data e orario del laboratorio a cui ci si vuole iscrivere. Attendere sms di avvenuta prenotazione. In caso di impossibilità a partecipare inviare sms di disdetta.