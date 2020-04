'Faceshield' contro il contagio grazie a una start up spezzina

La Spezia - La ditta Superfici di via Valdilocchi è una giovane start up con una grande passione per la nautica, e produce materiale di alta tecnologia dedicato al settore.

Data la situazione attuale, con un'attività ridotta a causa dell'emergenza Covid19, i suoi responsabili hanno deciso di continuare una produzione di aiuto concreto ai sanitari, ed hanno offerto anche all'OPI, l'Ordine delle professioni infermieristiche spezzino, la produzione di faceshield, schermi di protezione che non si vanno a sostituire ai DPI certificati, ma ne aumentano l'efficacia e sicuramente sono per tutti i sanitari ''in prima linea'' un dono molto gradito.



"Abbiamo visto la realtà di questa impresa - affermano dall'Opi -, e siamo rimasti molto colpiti dalla tecnologia in dotazione, in particolare dalle modernissime stampanti in 3D; ringraziamo per questo utile contributo e già domani pomeriggio, martedì 21 aprile, dalle 16,30 alle 18, questi schermi di protezione saranno distribuiti presso la nostra sede agli iscritti,insieme alle mascherine ffp2 rese disponibili dalla nostra Federazione, in intesa con gli OPI provinciali e la Protezione Civile (si prega inviare mail di prenotazione per il ritiro a : segreteria@opi.laspezia.it). Un ringraziamento va anche al collega Fausto D'Imporzano che ha permesso il contatto utile fra il nostro Ordine e l'impresa spezzina: grazie a tutti, non solo per il concreto dono, ma anche perchè la solidarietà e le buone azioni, a nostro parere, possono essere un punto di forza per ritrovare ottimismo, fiducia, ed energia: molti auguri a tutti e grazie a 'Superfici'!".