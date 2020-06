'Estate 2020 Fuori', il 22 giugno in Ludoteca parte il centro estivo

La Spezia - Giochi, laboratori creativi, uscite sul territorio per ritrovare uno spazio di condivisione nel rispetto delle norme igienico sanitarie secondo le linee guida ministeriali. Al via, dal 22 giugno al 4 settembre prossimi, il centro estivo ‘Estate 2020 F.U.O.R.I. Finalmente un oggi ritrovato insieme’, alla Ludoteca Civica di via Gramsci 211.



Il progetto, approvato stamani dalla Giunta Peracchini e perfezionato dall’Assessorato all’Istruzione dell’Assessore Giulia Giorgi, è rivolto ai bambini dai 3 agli 11 anni, che verranno suddivisi in gruppi da 12 bambini per ogni settimana di attività. Due posti saranno garantiti a bimbi disabili e due saranno riservati, senza quota di contribuzione, a minori in carico ai Servizi Sociali del Comune della Spezia. Qualora pervenissero domande in numero superiore a 12 bambini saranno applicati i seguenti criteri di priorità (in analogia a quelli previsti per l’attribuzione del punteggio nell’“Avviso rivolto alle famiglie residenti o domiciliate in Liguria per accedere al voucher centri estivi 2020 - emergenza covid19 approvato ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 466 del 3 giugno 2020): iscrizione per la prima volta ai centri estivi della Ludoteca; genitori entrambi lavoratori; presenza nel nucleo famigliare di più minori di età inferiore ai 14 anni.



«La riapertura dei centri estivi è un'ottima notizia di ritorno graduale verso la normalità - dichiara il Sindaco Pierluigi Peracchini -. Ringrazio l'Assessore Giulia Giorgi e tutti gli uffici del Comune della Spezia che con grande impegno e determinazione sono riusciti a aprire il Centro estivo in Ludoteca, fiore all'occhiello della nostra comunità. Si riparte in sicurezza per il bene dei nostri bambini che quest'anno, per l'emergenza covid-19, hanno perso la parte più importante della loro infanzia, ovvero la socialità con gli altri, e anche per un giusto supporto alle famiglie».



«Ci siamo impegnati – sottolinea l’Assessore Giorgi – per garantire un servizio fondamentale per supportare le famiglie e far divertire i bambini, includendo anche i piccoli con disabilità o a carico dei Servizio Sociali. Dopo mesi di isolamento il ritorno alla normalità, anche per i bimbi, è importante e il centro estivo alla Ludoteca civica rappresenta un ottimo strumento di integrazione all’insegna del gioco e dello svago»



La tariffa richiesta alle famiglie è di 50 euro a settimana. È possibile richiedere agevolazioni e bonus, Filse e Inps. Il centro estivo sarà attivo dalle ore 8 alle ore 13 (senza pranzo) dal lunedì al venerdì.



Il termine delle iscrizioni è fissato a lunedì 13 luglio.



Per info e iscrizioni contattare la Ludoteca Civica al numero 0187 026112 o 3663077330 oppure scrivere una e-mail a ludoteca@comune.sp.it.



Il modulo di iscrizione è scaricabile anche sul sito internet del Comune della Spezia, all’indirizzo http://www.comune.laspezia.it/Aree_tematiche/Scuola/Notizie/Aperte-le-iscrizioni-per-il-Centro-estivo-in-Ludoteca/