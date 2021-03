“Energia, ambiente, lavoro. La transizione energetica come opportunità”, il terzo webinar della Cgil spezzina

La Spezia - Giovedì 4 marzo si terrà il webinar "Energia, ambiente, lavoro. La transizione energetica come opportunità". E' il terzo appuntamento del progetto “Un nuovo modello di sviluppo inclusivo e sostenibile”, un percorso di studio, analisi ed elaborazione progettuale realizzato dalla Cgil spezzina in collaborazione con Fondazione di Vittorio, Auser, Federconsumatori e Sunia. "Tratteremo il tema della dismissione della centrale a carbone spezzina e degli investimenti che riteniamo opportuno attivare nel settore delle rinnovabili, per il futuro ambientale e occupazionale della nostra città" - dice Lara Ghiglione, segretaria della Cgil spezzina - crediamo, come negli altri webinar, di avere messo assieme personalità di primo piano del settore energetico, dell'ambiente, dell'industria e delle istituzioni, per offrire un ambito di discussione articolato e di alto profilo".



Il webinar Energia, ambiente e lavoro avrà come ospiti:

Giorgio Graditi, Direttore Dipartimento Tecnologie Energetiche e fonti rinnovabili ENEA;

Maria Grazia Midulla, Responsabile clima ed energia WWF;

Paolo Bertetti, Responsabile Area Ricerca e Sviluppo San Lorenzo;

Francesco Del Pizzo, Terna, Responsabile Strategie di Sviluppo Rete e Dispacciamento;

Francesco Pilo, Head of Power Strategy & Regulation per Saras SpA;

Marilisa Partipilo, Responsabile affari istituzionali area nord di Enel;

Andrea Benveduti, Assessore sv. economico, industria, ricerca ed innovazione tecnologica, energia, Regione Liguria.



Conclusioni di Gianna Fracassi, Vicesegretario Generale CGIL nazionale.

Introduce e modera Lara Ghiglione, Segretario Generale della Cgil spezzina



Qui sotto il link a cui iscriversi e connettersi giovedì 4 marzo alle 17:30:

https://fb.me/e/2yqz9V2FZ