"Enel fuori dai polmoni", ambientalisti si mobilitano per il consiglio comunale

La Spezia - Le associazioni ambientaliste spezzine lanciano un invito alla partecipazione in occasione del Consiglio Comunale straordinario sul destino delle aree ENEL di lunedì 10 giugno alle ore 21.

"ENEL ha già avviato la procedura per la costruzione della nuova centrale a GAS una volta dismessa quella a carbone. Noi chiediamo invece un futuro diverso per l'area ENEL, senza più centrali a combustibili fossili, per una riconversione ecologica dell'area che dia salute e più lavoro alla città." Per le associazioni "57 anni di centrale a carbone sono sufficienti, La Spezia ha già dato abbastanza alla nazione in termini di energia da combustibili fossili e salute. Facciamo sentire la nostra voce."



Ecco l'elenco delle associazioni da cui parte l'appello:

Legambiente La Spezia

Legambiente Lerici

Legambiente Val di Magra

Italia Nostra La Spezia

LIPU La Spezia

WWF La Spezia

VAS Onlus

Comitato del Levante

Fridays For Future La Spezia

Associazione Posidonia Porto Venere

Murati Vivi Marola

MPU Movimento Promozione Umana