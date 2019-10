"Emergenza Sanità", martedì l'assemblea pubblica convocata da Cgil, Cisl e Uil

La Spezia - Cgil, Cisl e Uil della Spezia convocano l’assemblea pubblica "Emergenza Sanità" per martedì 8 ottobre alle 10 in Sala Dante.

Le tre sigle "aprono la vertenza Emergenza sanità affinché ci siano risposte rapide e concrete da parte della politica - si legge nelle motivazioni - in un contesto sociosanitario non più tollerabile per la nostra comunità, a cui viene negato il sacrosanto diritto ad un livello dignitoso di assistenza sanitaria".

L'iniziativa è dovuta alla "grave situazione di stallo che ritarda la partenza della costruzione del nuovo ospedale del Felettino e le carenze strutturali e decennali della sanità spezzina; la necessità di salvaguardare l’occupazione per tutte le lavoratrici coinvolte nel processo di internazionalizzazione dell’attività di Oss; la grave carenza di personale infiermieristico, tecnico e medico che provoca continui disservizi a danno dei Cittadini e delle Lavoratrici e dei Lavoratori del comparto sanitario".



L’assemblea è aperta a tutti: la cittadinanza, le istituzioni locali e regionali, i parlamentari sono invitati al confronto.