"Einaudi Chiodo, iscrizioni crollate. Ma c'è strategia per rilancio"

La Spezia - Oggi pomeriggio il consiglio provinciale ha deliberato il Piano di dimensionamento della rete scolastica per l'anno 2020/21, documento che non prevede alcun nuovo intervento rispetto all’organizzazione attuale delle scuole superiori e alle linee di indirizzo già deliberate lo scorso anno nel Piano per il 2019/20. Uno status quo che va a 'placare' di timori dei tanti che in questi giorni sono intervenuti per dire no all'ipotesi di un accorpamento del classico di Sarzana con il Costa del capoluogo. Il presidente della Provincia Pierluigi Peracchini ha sottolineato alcuni elementi significativi del Piano: “Per quanto riguarda le scuole superiori, abbiamo preso atto del parere negativo espresso dal Miur per l’attivazione di una sezione di Liceo Coreutico alla Spezia avanzata dall’Istituto Cardarelli. Abbiamo tuttavia condiviso questa proposta auspicando che la Regione, istituzione competente ad assumere la decisione definitiva, possa valutare positivamente questa nuova opportunità formativa per il nostro territorio”.



L’amministrazione provinciale ha ribadito la propria attenzione sulla condizione di difficoltà che sta attraversando l’istituto Einaudi Chiodo: “Stiamo dedicando massima attenzione alla situazione di quell’Istituto – ha detto Peracchini - e dallo scorso mese di luglio abbiamo attivato specifici tavoli di confronto con tutti i soggetti istituzionali della scuola e il mondo del lavoro e delle imprese. Riteniamo indispensabile che l’Einaudi Chiodo recuperi appeal e attrattività nella popolazione studentesca: negli ultimi cinque anni il crollo delle iscrizioni è stato verticale passando dagli oltre 1.200 iscritti dell’anno 2014/15 agli attuali 568. Sono convinto che la strategia di rilancio disegnata proprio in queste settimane dal collegio docenti e dalla nuova dirigenza scolastica dell’Einaudi Chiodo potrà contribuire molto per imprimere quella svolta e restituire identità e orgoglio all’Istituto”.



Infine, guardando al 'primo ciclo', il Consiglio ha dato il proprio parere favorevole al passaggio dal Comune allo Stato della scuola dell’Infanzia Lalli di Sarzana, già deliberato nelle scorse settimane dall’amministrazione comunale sarzanese. “Confido che in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche – così ancora Peracchini – si superi l’odierno criterio numerico della soglia minima dei 600 studenti iscritti: è un parametro che ignora la qualità e l’appropriatezza di un’efficace organizzazione scolastica pensata sul bisogno formativo dei nostri ragazzi. In questo senso il consiglio provinciale ha reiterato una proposta già rappresentata dai nostri Uffici a Regione Liguria affinché, in materia di dimensionamento scolastico, sia introdotto il parametro della media con una soglia calcolata sull’intera popolazione studentesca provinciale e non più su un numero minimo di allievi”.