"E tu passi la notte con noi?", l'abbraccio della Caritas ai più deboli

La Spezia - «E tu passi la notte con noi?»: è questo lo slogan della nuova campagna lanciata dalla Caritas diocesana per reclutare volontari da impegnare nel dormitorio per persone senza dimora “Locanda il Samaritano”. A fare da testimonial per la campagna è nientemeno che il noto attore e cantautore spezzino Dario Vergassola, protagonista anche di un video–spot girato dal regista Andrea Grando. Oltre a Vergassola, sono presenti nel video anche Ballo Zoumana e Graziano Cesarotti, Fabio di Toma, Davide Garibaldi dell’Associazione “A.Gi.Re”. La “Locanda”, situata a Pegazzano nella Cittadella della pace, è l’unico dormitorio in provincia della Spezia. Aperto giorno e notte durante l’emergenza freddo, da ottobre ad aprile, e con orario notturno per il resto dell’anno, offre oltre ai quaranta posti letto ordinari un servizio docce e la colazione. Con la nuova campagna, la Caritas diocesana lancia un appello alle persone desiderose di regalare una piccola parte del proprio tempo – in genere almeno una notte al mese – in favore delle persone in difficoltà. Per diventare volontari non sono necessari particolari requisiti, se non forte motivazione, serietà e disponibilità per mettersi al servizio degli altri. Per candidarsi, si può contattare il Centro d’ascolto tramite email cdaspezia@caritasdiocesana.it o al numero 0187.731601.