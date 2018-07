"E' l'ora di una manifestazione congiunta per la sanità spezzina"

Appello di Cittadinanzattiva per trovare una soluzione ai problemi cronici: carenza di personale e di posti letto e fughe verso altre Asl che pesano per quasi 40 milioni all'anno".

La Spezia - Le carenze del personale medico e infermieristico all'interno della Asl 5 sono un tema che sta calamitando l'attenzione in questi giorni di fine luglio, periodo in cui certe criticità si avvertono ancora di più a causa delle ferie e delle difficoltà nell'organizzazione del servizio. Cittadinanzattiva denuncia da circa dieci anni questa situazione."La questione fondamentale sono le risorse a disposizione e i tagli sconsiderati della Regione che hanno fatto vittima principale la Asl 5 - afferma Rino Tortorelli, vice segretario regionale dell'associazione e portavoce della sezione spezzina -. A rischio di esser noiosi, è bene ricordare la nostra situazione rispetto a quella regionale".



Sul personale: "La dotazione, non certo da oggi, di personale Asl 5 ogni 10.000 abitanti - prosegue - è pari a 100,02 (a fronte di una media regionale di 153,20 - l'Asl 1, che ha circa la nostra popolazione, ha una dotazione di 122,31), nonostante la Regione Liguria - anche nel 2016 - spenda oltre 107 milioni di euro in meno per il personale rispetto a quelli che sarebbero i pur già stringenti limiti di assunzioni imposti dal Governo nazionale (fonte: Relazione di parifica 2017 Corte dei Conti)". L'analisi prosegue prendendo in considerazione i posti letto. "La dotazione è pari a 490 posti letto per acuti e 28 per riabilitazione (non contando la Don Gnocchi), rispetto ai 660 per acuti e 154 per riabilitazione previsti dagli standard nazionali", aggiunge Tortorelli, che prosegue parlando delle fughe, altra piaga cronica della sanità spezzina.



"La ripartizione capitaria delle somme per mobilità extraregionale di Asl 5 (38 milioni di euro totali) dimostra che ogni spezzino ha un debito medio per 167 euro, mentre gli altri liguri scontano un debito medio "personale" di 25 euro . Siamo tutti sulla stessa barca - operatori sanitari e cittadini - e non vogliamo che affondi! E non è certo con i programmi di privatizzazione, posti in essere dall'attuale giunta regionale, che ci aspettiamo soluzione a questi problemi. Ora attendiamo che i nostri sindaci si battano concretamente per il rispetto di una sanità dignitosa anche nella nostra provincia. E' ora di affrontare insieme, in maniera incisiva e senza ragioni "di parte", il nodo che attualmente lega le risposte sanitarie alla popolazione: cioè la concreta e trasparente determinazione delle risorse, dove e come sono impiegati i soldi dei cittadini. E' ora di una manifestazione congiunta di tutte le forze politiche e sindacali di questa provincia - conclude Tortorelli -: non si può attendere oltre e non si possono attendere soluzioni che vengano da altri a scapito dei diritti degli spezzini".