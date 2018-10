“Dsa in cammino verso l’età adulta” evento alla Spezia

La Spezia - Nell’ambito della Settimana Nazionale della Dislessia, in corso fino a domenica 7 ottobre, la sezione AID di La Spezia organizza l’evento: “DSA in cammino verso l’età adulta: profili, potenziale e cooperazione”. L’evento si svolgerà presso la Sala Dante, Via Ugo Bassi 4, La Spezia; dalle 9:30 alle 17.

Una giornata per riflette su alcune delle problematiche che gli studenti DSA possono incontrare nel percorso verso l’età adulta, per scoprire insieme le risorse che invece possono emergere in un cammino di concreta cooperazione.



Tra i relatori, interverranno: Maria Carmela Valente, logopedista, formatrice AID; Laura Bertolo, psicologa ASL 5 Spezzino- vicepresidente AIRIPA – formatrice AID; Luigi Oliva, docente scuola sec. II gr. formatore AID; Damiano Angelini, psicologo, Laboratorio di neuropsicologia - centro disturbi cognitivi - AUSL Reggio Emilia; Roberta Rota, pedagogista clinica, formatrice AID; Arianna Cirulli, Rossella Gazzolo e gli studenti di Imperia; Daniela Garau, CTS La Spezia, docente CPIA (Centro Provinciale Istruzione Adulti).



L’ingresso è gratuito. I posti sono limitati. Si richiede iscrizione online al seguente link:

https://www.aiditalia.org/it/attivita/947