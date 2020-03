"Dopo le 18 i ristoranti possono lavorare con consegna a domicilio"

La Spezia - I ristoranti (e i bar) devono sospendere le attività di somministrazione alle 18, ma possono ancora essere svolte quelle di vendita con consegna a domicilio. Lo spiega il governo rispondendo a quelle che da ieri sono alcune delle domande più ricorrenti e lo ribadisce in una nota il presidente provinciale di Confesercenti, Alessandro Ravecca.



"Bar e ristoranti possono aprire regolarmente? È consentita l'attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. Si potranno comunque effettuare consegne a domicilio di cibi e bevande? Il limite orario dalle 6.00 alle 18.00 è riferito solo all'apertura al pubblico. L'attività può comunque proseguire negli orari di chiusura al pubblico mediante consegne a domicilio. Sarà cura di chi organizza l'attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente ovvero una cosiddetta piattaforma – evitare che il momento della consegna preveda contatti personali". Questa è la spiegazione fornita sul sito del governo in una pagina Faq subito presa d'assalto e, di fatto, non consultabile in questi minuti per l'eccesso di afflusso di utenti web.



“Va subito evidenziato - sottolinea Ravecca - che non sussiste più una “zona rossa” ma un’area a contenimento forzato all’interno della quale sono state prese misure urgenti di contenimento del contagio allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19.

Per quanto riguarda le attività produttive preme fare chiarezza in questo momento di incertezza che ci troviamo nostro malgrado ad affrontare. Innanzitutto sono consentite le attività di ristorazione e bar (inserite alla lettera N del Dpcm dell'8 marzo 2020) dalle 6 alle 18, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. Come è noto, la legge consente alle attività di somministrazione di alimenti e bevande di vendere a domicilio i cibi che somministrano.

Si può ritenere pertanto che dopo le 18 un ristorante o una pizzeria possa interrompere l’attività di somministrazione e proseguire la vendita dei piatti per la consegna a domicilio. In quest’ultimo caso si rende necessario la compilazione dell’autocertificazione qualora la consegna preveda lo spostamento presso un altro Comune.

Al riguardo riteniamo che i pub siano stati menzionati fra gli esercizi la cui attività è sospesa “tout court” soprattutto in relazione al normale orario di esercizio, ma non solo. In effetti, essi differiscono dai ristoranti e dai bar, la cui attività, è consentita dalle 6 alle 18, proprio perché l’orario di apertura di un pub è normalmente quello serale, oltre che per le caratteristiche che ne fanno un locale più di intrattenimento che di mero consumo di alimenti e bevande.

Sono consentite le attività commerciali diverse da quelle sopra menzionate a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse.

Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro , con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro , con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

Per attività ricadenti nella lettera R del Dpcm dell'8 marzo, quindi, è disposta la chiusura nelle giornate festive e prefestive riguarda le medie e grandi strutture di vendita (a prescindere che siano collocate all’interno di centri commerciali), tutti gli esercizi commerciali compresi nei centri commerciali (dunque medie e grandi strutture ed esercizi di vicinato) ed esercizi collocati all’interno dei mercati (disposizione che in sostanza sancisce la chiusura dei mercati in giornata festiva e prefestiva). Per il resto sono state previste, nei giorni in cui l’apertura è ammessa, maggiori cautele.

L’ultima considerazione riguarda i mercati settimanali che possono essere regolarmente svolti dal lunedì al venerdì, se vengono rispettate le disposizioni igienico-sanitarie sancite dal Dpcm dell'8 marzo”.



Per ulteriori informazioni Confesercenti invita a rivolgersi alle sedi della Spezia (0187 25881), Lerici (0187 967818) e Val di Magra (0187 691600).