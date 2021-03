"Donne che parlano di mafia", mercoledì 24 marzo un webinar su Facebook

La Spezia - Mercoledì 24 marzo, alle 18, si terrà il webinar "Donne che parlano di mafia. Un'analisi di genere, che genera valore" sulla pagina Facebook "Così parlano le mafie".



Ecco il programma:

"Le mafie al nord. Una metamorfosi continua".

Anna Canepa - Sostituto procuratore direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.



"Parola di mafia. Il linguaggio mafioso come identità".

Lara Ghiglione - Sindacalista, docente, criminologa.



"Il riutilizzo dei beni sequestrati e confiscati come opportunità"

Stefania Pellegrini - Professore ordinario università Alma Mater di Bologna esperta in mafie e confisca dei beni.



Modera la giornalista Roberta Della Maggesa, Caposervizio La Nazione La Spezia